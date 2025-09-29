Cirugía pionera en Asturias: más de diez horas para extirpar un tumor de 30 centímetros de diámetro

Un varón de 74 años que presentaba un sarcoma en el abdomen de grandes dimensiones y cuya operación duró más de diez horas. Éstas son las coordenadas de una intervención pionera en el Principado y que se llevó a cabo en la última semana de agosto.

Los servicios de Cirugía General y Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han realizado, por primera vez en Asturias, una intervención quirúrgica con radioterapia intraoperatoria en un caso de cirugía oncológica en la cavidad abdominal.

Esta técnica se aplicó en una actuación multidisciplinar que también implicó a los servicios de Anestesia, Radiofísica Hospitalaria y Enfermería Quirúrgica. La cirujana Estrella Turienzo y la oncóloga radioterápica Ana Alonso, jefa de la Sección de Braquiterapia y Técnicas Especiales, llevaron a cabo la intervención con éxito en un paciente con un sarcoma retroperitoneal cuyo abordaje quirúrgico y radioterápico suponía un importante desafío clínico.

En el procedimiento, las cirujanas lograron extirpar una masa tumoral de unos 30 centímetros de diámetro, que ocupaba gran parte de la cavidad abdominal. Tras la cirugía, el paciente evoluciona favorablemente.

Una sola dosis de radiación

La radioterapia intraoperatoria se aplicó directamente en la zona de mayor adherencia del tumor, con el objetivo de reducir el riesgo de recaída. Esta técnica permite administrar una única dosis de radiación en el quirófano, justo después de la extirpación del tumor, lo que minimiza la exposición de los tejidos sanos y mejora la precisión del tratamiento. El éxito de la intervención fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos de Anestesia, Enfermería Quirúrgica y Radiofísica Hospitalaria, representado en el quirófano por Alfonso Villacé.

A diferencia de la radioterapia convencional, que requiere entre 25 y 30 sesiones diarias tras la cirugía, la intraoperatoria permite combinar en un solo procedimiento el tratamiento quirúrgico y radioterápico, lo que supone un beneficio significativo para el paciente.

La radioterapia intraoperatoria consiste en aplicar una dosis alta de radiación en una zona localizada, justo después de la extirpación del tumor, sin salir del quirófano. De este modo, se visualiza con precisión el área a tratar, lo que facilita la eliminación de células tumorales sin dañar órganos ni tejidos sanos.

Ventajas

Entre sus ventajas destacan la disminución de los efectos secundarios de la radiación, la reducción de los riesgos de toxicidad, una recuperación más rápida y una mejora en la calidad de vida del paciente. En algunos casos, incluso evita la necesidad de más sesiones de radiación externa.

Este método puede utilizarse como tratamiento complementario a la radioterapia externa o como refuerzo en tumores con alto riesgo de recurrencia local, como los de mama, recto, páncreas, estómago, sarcomas y cavidad oral. Se trata de una técnica avanzada y precisa, que forma parte de estrategias multidisciplinarias para mejorar el control local en diversos tipos de cáncer.

Esta terapia está indicada para determinados casos oncológicos que evalúa de manera pormenorizada un comité multidisciplinar de especialistas. Desde 2020, el HUCA ha empleado la radioterapia intraoperatoria en tumores ginecológicos, traumatológicos de partes blandas y metástasis cerebrales. Esta intervención marca la primera aplicación de la técnica en un sarcoma abdominal de gran tamaño, lo que consolida el compromiso del hospital con la innovación y la excelencia asistencial, al tiempo que lo sitúa a la vanguardia del tratamiento oncológico de alta precisión.