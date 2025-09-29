Comienza la reunión para dar la batalla por el Huerna: el Principado anuncia “nuevos procedimientos jurídicos”

Este mediodía ha comenzado la reunión de la Alianza de las Infraestructuras, un gran espacio de diálogo en el que están integrados el Gobierno, los partidos políticos de la Junta General, las asociaciones empresariales y los sindicatos. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha señalado al inicio del encuentro que el Principado combatirá “en todos los ámbitos y con toda la firmeza” para lograr la anulación de la prórroga del peaje del Huerna, después de que un dictamen de la Comisión Europea haya señalado la irregularidad de una decisión adoptada por el gobierno de Aznar, pero que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a mantener, al menos en la disputa jurídica con Bruselas.

Calvo tiene previsto comparecer para explicar las principales líneas planteadas por el Ejecutivo a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras. Al término de la reunión también se celebrará una conferencia de prensa en la que los asistentes expresarán su parecer.

Antes de que se iniciase la reunión, el consejero de Movilidad sí ha apuntado que el Principado no descarta iniciar “nuevos procedimientos jurídicos” para tratar de buscar la anulación de la concesión.

En este sentido, Calvo ha expresado que en el verano, el Principado se dirigió “tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España, por un lado, para respaldar el dictamen, y, por otro lado, para exigir que el Gobierno cumpliese lo que dice ese dictamen”. “No ha sido posible que haya sido así, con lo que tenemos que seguir trabajando, y lo vamos a hacer en los ámbitos que ya haya abiertos y, evidentemente, en el ámbito jurídico con nuevos procedimientos”, ha indicado.

El consejero ha asegurado que el Gobierno acude a la reunión de la Alianza por las Infraestructuras con voluntad de “cumplir el mandato, tanto del presidente del Gobierno, como también de la Junta General del Principado, para aprovechar este órgano que tenemos para fijar una posición conjunta”. Esa respuesta, ha dicho, será “contundente y abierta a todas las instituciones que forman parte de este órgano, alrededor de la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna y de su supresión como objetivo”.

Ha insistido Calvo en que los asturianos “llevamos 20 años sufriendo una prórroga irregular, que ahora, además, se constata que es también ilegal, y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos, aprovechando la movilización social, también la acción política y administrativa, y, por supuesto, la jurídica”.

En este sentido, el Gobierno va a presentar “un abanico de posibilidades de actuaciones” ya evaluadas por el Ejecutivo y también con las comunidades vecinas, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En la reunión de hoy se recogerán las aportaciones de todos los miembros para redactar “” y continuar trabajando las próximas semanas para alcanzar “actuaciones concretas” que se desarrollen “en todos esos ámbitos y con toda la firmeza”.