¿Qué hace el consejero de Ciencia en Corea?
Su misión podría proporcionar grandes beneficios a empresas asturianas
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha celebrado esta mañana en Seúl los primeros encuentros institucionales en el marco de la visita institucional y la misión comercial organizada por Asturex a Corea del Sur y Japón, en la que participan seis empresas asturianas.
Sánchez ha asistido a la reunión de bienvenida en la Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Seúl y se ha reunido con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Corea, Roger Royo, y la consejera de la Oficina, Renata Sánchez de Lollano.
