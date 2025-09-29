Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hace el consejero de Ciencia en Corea?

Su misión podría proporcionar grandes beneficios a empresas asturianas

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez (tercero por la izquierda), con representantes de la delegación asturiana y del personal de la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez (tercero por la izquierda), con representantes de la delegación asturiana y del personal de la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha celebrado esta mañana en Seúl los primeros encuentros institucionales en el marco de la visita institucional y la misión comercial organizada por Asturex a Corea del Sur y Japón, en la que participan seis empresas asturianas.

Sánchez ha asistido a la reunión de bienvenida en la Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Seúl y se ha reunido con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Corea, Roger Royo, y la consejera de la Oficina, Renata Sánchez de Lollano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  2. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  3. Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
  4. Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
  5. Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
  6. El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
  7. Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
  8. El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza

Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

Santano, secretario de Estado de Transportes: "Rescatar el Huerna tiene un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Santano, secretario de Estado de Transportes: "Rescatar el Huerna tiene un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Atención conductores: las obras en la A-66 obligan a cerrar al tráfico el túnel del Padrún desde esta noche

Atención conductores: las obras en la A-66 obligan a cerrar al tráfico el túnel del Padrún desde esta noche

El norte estrena la nueva tasa turística: esto es lo que tendrán que pagar los clientes de hoteles y pisos turísticos por noche

El norte estrena la nueva tasa turística: esto es lo que tendrán que pagar los clientes de hoteles y pisos turísticos por noche

El Instituto de Oncología de Asturias cumple 25 años con un homenaje a sus impulsores, capitaneados por Carlos López-Otín

El Instituto de Oncología de Asturias cumple 25 años con un homenaje a sus impulsores, capitaneados por Carlos López-Otín

¿Cuántos asteroides amenazan la Tierra? La Universidad de Oviedo busca la respuesta con el mayor telescopio del Teide

¿Cuántos asteroides amenazan la Tierra? La Universidad de Oviedo busca la respuesta con el mayor telescopio del Teide
Tracking Pixel Contents