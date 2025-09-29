Covadonga Tomé, junto a Somos, organiza en Xixón “Parar a la extrema derecha” con Pisarello, Aizpurua y Del Teso
La diputada de la Xunta Xeneral encabezará la mesa redonda que analizará el avance de la ideología reaccionaria; en el Muséu del Ferrocarril, mañana martes, a las 19.30 horas
A. A.
El Grupo Mixto-Covadonga Tomé, junto a Somos Asturies, organizará mañana martes el acto “Parar a la extrema derecha”. El encuentro es una mesa redonda para analizar el contexto general de la ideología reaccionaria. Será a las 19.30 horas, en el Muséu del Ferrocarril de Xixón.
La parlamentaria explicó que “en este contexto general de avance de la extrema derecha, las fuerzas progresistas no podemos quedarnos en el discurso. Tenemos que encarar este momento con acciones políticas verdaderamente progresistas; enfocadas en mejorar la vida de las personas y en favor de los derechos humanos”.
Participantes
Y la puesta en marcha de estas acciones requiere de análisis, como el que tendrá lugar mañana en el Muséu del Ferrocarril. Junto a Tomé, estará en la mesa redonda Gerardo Pisarello, diputado de los Comuns en el Congreso. Es profesor, jurista y activista en defensa de los derechos humanos. Además, es un referente en la defensa firme de la Memoria Democrática.
También participa en el acto Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu en el Congreso. Aizpurua es periodista y fue la fundadora del Diario Gara. Fue directora de este medio entre 1999 y 2004. Referente de la libertad de expresión y la defensa de la justicia social, es una figura destacada en la defensa del derecho de autodeterminación.
Completa el cartel Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Entre otras muchas publicaciones, es el autor de los ensayos “Más que palabras. La izquierda, los discursos y los relatos” (Ediciones Trea, 2019) y “La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella” (Ediciones Trea, 2022).
“Agradecemos a todos los participantes en la mesa que hayan aceptado nuestra invitación. Animamos a asistir al acto a la ciudadanía, ya que la pluralidad de los y las participantes en la mesa garantizan una reflexión interesante sobre el escenario político actual; más en concreto, sobre la ola reaccionaria de los últimos años”.
Más allá del plano político, tratarán el riesgo de un impacto social y cómo impedirlo a través del progresismo y la defensa de la justicia social. También desde lo comunicativo y el relato en redes sociales que la extrema derecha, apuntó Tomé, “está intoxicando a través de bulos y ‘fake news’ que solo buscan la polarización y el enfrentamiento”.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
- Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
- Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales
- ¿Cuánto le costará al año al Principado extender a todos los cursos la matrícula universitaria gratuita?