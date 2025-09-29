Covadonga Tomé, junto a Somos, organiza en Xixón “Parar a la extrema derecha” con Pisarello, Aizpurua y Del Teso

El Grupo Mixto-Covadonga Tomé, junto a Somos Asturies, organizará mañana martes el acto “Parar a la extrema derecha”. El encuentro es una mesa redonda para analizar el contexto general de la ideología reaccionaria. Será a las 19.30 horas, en el Muséu del Ferrocarril de Xixón.

La parlamentaria explicó que “en este contexto general de avance de la extrema derecha, las fuerzas progresistas no podemos quedarnos en el discurso. Tenemos que encarar este momento con acciones políticas verdaderamente progresistas; enfocadas en mejorar la vida de las personas y en favor de los derechos humanos”.

Participantes

Y la puesta en marcha de estas acciones requiere de análisis, como el que tendrá lugar mañana en el Muséu del Ferrocarril. Junto a Tomé, estará en la mesa redonda Gerardo Pisarello, diputado de los Comuns en el Congreso. Es profesor, jurista y activista en defensa de los derechos humanos. Además, es un referente en la defensa firme de la Memoria Democrática.

También participa en el acto Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu en el Congreso. Aizpurua es periodista y fue la fundadora del Diario Gara. Fue directora de este medio entre 1999 y 2004. Referente de la libertad de expresión y la defensa de la justicia social, es una figura destacada en la defensa del derecho de autodeterminación.

Completa el cartel Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Entre otras muchas publicaciones, es el autor de los ensayos “Más que palabras. La izquierda, los discursos y los relatos” (Ediciones Trea, 2019) y “La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella” (Ediciones Trea, 2022).

“Agradecemos a todos los participantes en la mesa que hayan aceptado nuestra invitación. Animamos a asistir al acto a la ciudadanía, ya que la pluralidad de los y las participantes en la mesa garantizan una reflexión interesante sobre el escenario político actual; más en concreto, sobre la ola reaccionaria de los últimos años”.

Más allá del plano político, tratarán el riesgo de un impacto social y cómo impedirlo a través del progresismo y la defensa de la justicia social. También desde lo comunicativo y el relato en redes sociales que la extrema derecha, apuntó Tomé, “está intoxicando a través de bulos y ‘fake news’ que solo buscan la polarización y el enfrentamiento”.