Exrectores ven "demagógica" la matrícula gratis en la Universidad prometida por Barbón: "Rompe la equidad"

El plan del presidente del Principado, Adrián Barbón, para extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos –una medida que ya está en marcha para los alumnos de nuevo ingreso— se ha topado con el recelo de casi todos los exrectores de la Universidad de Oviedo. Aunque reconocen que puede suponer un alivio para algunas familias, advierten de los riesgos de implantar una medida "demagógica" sin un diseño claro que garantice "equidad y sostenibilidad".

Según los cálculos del Ejecutivo regional, la gratuidad plena tendría un coste aproximado de 11 millones de euros anuales. Un esfuerzo económico que, para el exrector Juan López-Arranz, "estaría mejor hecho si se diese ese dinero directamente a la Universidad". En su opinión, "la medida es un brindis al sol y abre un frente absurdo movido por la demagogia". Y concluye con una advertencia: "El pan para todos porque sí no es justo".

Tampoco ve con buenos ojos la propuesta el exrector Juan Vázquez, quien considera que rompe con un principio básico: "Hemos perdido la idea de la vieja izquierda por la cual la igualdad es igual a equidad". A su juicio, la gratuidad indiscriminada puede derivar en dos problemas: un incremento de la demanda poco motivada —lo que bajaría la calidad de la enseñanza— o un aumento del gasto en caso de tener que desdoblar grupos y contratar más profesorado. "¿Quién pagaría ese sobrecoste?", se pregunta.

En la misma línea se sitúa el exrector Vicente Gotor, que dirigió la institución académica entre 2008 y 2016. "Es una medida sorprendente que me genera dudas", afirma. "Hay algunas familias a las que les podría venir bien, pero esta gratuidad generalizada rompe con la motivación de los alumnos", lamenta.

Uno de los aspectos más señalados es que, actualmente, las becas universitarias del Ministerio exigen aprobar un mínimo del 65 por ciento de los créditos para seguir disfrutando de las ayudas a partir del segundo curso. Un modelo que también se aplica en Galicia, donde la Xunta financia la matrícula a quienes superen el 90 por ciento de los créditos en Humanidades y Ciencias Jurídicas, el 80 por ciento en Ciencias de la Salud y el 65 por ciento en Ingeniería y Ciencias. Una fórmula que en Asturias aún está por diseñar.

Más optimista se muestra el exrector Santiago García Granda, aunque con matices. "La medida es muy positiva, pero debe aplicarse con condiciones. El hecho de pedir a los estudiantes un porcentaje de asignaturas aprobadas aumenta la motivación", sostiene. A su juicio, uno de los riesgos es que, si Asturias implanta la gratuidad en solitario, "en carreras con notas de corte muy altas podrían venir estudiantes de otros puntos del país, lo que perjudicaría a los asturianos". Para evitarlo, propone extender el modelo a nivel nacional: "Lo ideal sería que la norma se aplicase en toda España".

El Principado destinará este curso entre 2,5 y 2,9 millones de euros para cubrir la gratuidad de los estudiantes de primer año. Según los datos de la Universidad de Oviedo, la matrícula de nuevos alumnos ha crecido alrededor de un 10 por ciento respecto al curso pasado. No obstante, Gotor pide cautela: "Este año parece que ha aumentado algo la matrícula, pero no está claro que la gratuidad sea el motivo". El número final de estudiantes suele rondar los 5.000 y no se conocerá hasta noviembre.

El debate no se centra únicamente en la gratuidad de las tasas, sino en cómo gestionar de forma más eficaz los recursos públicos. Vázquez apunta directamente a los gastos de vida de los universitarios: "El verdadero problema hoy en día no está en los 900 euros anuales de matrícula, sino en los 600 euros mensuales de alquiler". En su opinión, "con esos millones podría financiarse la vivienda de los jóvenes o construirse una nueva residencia universitaria".

También insiste en que los fondos públicos "no son infinitos" y reclama rigor en el uso de los mismos. "La Universidad no puede aceptar ese dinero para matrículas y luego pedir más para investigación", advierte.

La propuesta de Barbón ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de lo económico. Se discute el modelo de universidad que quiere Asturias: uno basado en la igualdad de acceso sin condiciones o uno que combine la gratuidad con criterios de esfuerzo y rendimiento.