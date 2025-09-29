La matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo se vinculará al rendimiento académico y ya hay una estimación de cuánto costará

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, ha defendido que la propuesta de gratuidad universitaria anunciada por el Ejecutivo autonómico estará ligada al rendimiento académico y tendrá un coste sensiblemente inferior al que se ha planteado en el debate público. En concreto, cifró ese coste en aproximadamente 7 millones de euros..

“Siempre hemos vinculado esta medida al desempeño académico, siguiendo los criterios que ya utiliza el Ministerio de Educación para las becas”, ha señalado Peláez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que respondió a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. El consejero ha añadido que la propuesta “se fundamenta en reforzar la educación como motor de igualdad de oportunidades y en aprovechar el talento de la sociedad asturiana”.

¿Cuáles serán las condiciones?

El portavoz del Ejecutivo ha precisado que la gratuidad universitaria “no se plantea de manera lineal” y que el impacto real deberá evaluarse en 2026, una vez ejecutada la medida. “He visto cifras que no se corresponden; con los requisitos que planteamos hablamos de un coste de unos siete millones”, afirmó.

Peláez también ha aclarado que la propuesta “exigirá haber superado la prueba de acceso a la universidad (PAU) en el Principado de Asturias”, lo que, en sus palabras, garantiza que la ayuda esté orientada al estudiantado local. “El Principado asumirá ese dinero mediante una transferencia por las matrículas, como ya señaló el rector”, puntualizó.

"Los ricos no utilizan la universidad pública"

El consejero valoró que el anuncio haya generado discusión pública. “Agradecemos que la propuesta haya generado debate, porque nos permite explicarla y ponerla en valor”, ha afirmado. Al mismo tiempo, ha respondido a las críticas sobre que la medida se aplique por igual a todas las rentas: “Podemos entender algunas posiciones, pero todos sabemos que los ricos no utilizan la universidad pública. Si el PP se opone a la reforma del IRPF que incrementa medio punto a las rentas de más de 175.000 euros, está claro que todo está relacionado: los ricos no quieren pagar la universidad de las clases trabajadoras a través de sus impuestos”.

Peláez ha apuntado que el objetivo del Gobierno es “seguir garantizando derechos y avanzar en el acceso a la educación pública con criterios de igualdad y de esfuerzo académico”.