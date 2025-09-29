Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

El Gobierno regional, los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos han puesto fecha a la primera gran movilización de los asturianos para reclamar la gratuidad del peaje del Huerna y la anulación de la prórroga de la concesión del pago: será el 17 de octubre en un acto público en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

El Gobierno del Principado, los principales partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos han suscrito el manifiesto planteado por el Ejecutivo regional y que exige la supresión inmediata de la tasa tras el dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal la prórroga de la concesión. La Alianza de las Infraestructuras ha acordado emprender acciones conjuntas en los ámbitos jurídico, político, social y administrativo, y ha fijado como primer gran hito una movilización ciudadana el próximo 17 de octubre en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo. Una movilización abierta a la ciudadanía y a cuantos colectivos quieran sumarse y que aspira a convertirse en un hito histórico como fue aquella protesta que reclamó la Variante de Pajares.

La unidad mostrada en torno a esta reivindicación, considerada histórica por los participantes en la reunión de la Alianza de las Infraestructuras que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de los Condes de Toreno abre una nueva etapa de pulso político con el Gobierno de España y en la batalla jurídica abierta en Bruselas.

“Toca revertir un acto ilegal”, dice Calvo

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha explicado que el manifiesto responde a un mandato tanto del Ejecutivo asturiano como de la Junta General del Principado, en virtud del dictamen de la Comisión Europea. El documento, según ha dicho tras la reunión, establece una batería de medidas destinadas a “lograr la supresión del peaje, bien a través del procedimiento abierto en Europa o mediante la nulidad de la prórroga de la concesión”.

“Durante más de dos décadas un acto ilegal ha tenido consecuencias; ahora toca revertir esa situación”, ha afirmado Calvo. El consejero ha recalcado que el Gobierno autonómico asumirá el liderazgo en todos los frentes abiertos: la vía administrativa, insistiendo en la revisión de oficio de la prórroga; la vía judicial, con posibles recursos contenciosos; y la vía política, reforzando la interlocución con el Gobierno central y con las instituciones europeas.

Calvo ha adelantado que el Ejecutivo solicitará reunirse con responsables de la Comisión Europea para aportar documentación y acelerar el procedimiento comunitario. Además, ha anunciado que se remitirá el manifiesto a la Federación Asturiana de Concejos con el fin de que los ayuntamientos puedan sumarse formalmente.

“El dictamen es muy concluyente. Se han puesto de manifiesto irregularidades probatorias de máxima gravedad. No podemos permitir que un acto ilegal tenga consecuencias económicas para Asturias”, ha insistido.

Además ha recalcado que, en tanto no se resuelva la pugna jurídica, Asturias reclama la bonificación al 100 por ciento del peaje, desde el primer viaje, una medida que enmarcó en los futuros presupuestos generales de 2026. Preguntado sobre si esta vinculación debería forzar a ampliar las posibles alianzas presupuestarias del Gobierno de Sánchez, Calvo ha insistido en que dado que es una reclamación conjunta con el Gobierno de Galicia (del Partido Popular) para la supresión del peaje de la AP-9, se trata de un paquete de dinero “muy sustancioso”

El PP pide bonificación inmediata

El diputado del PP en la Junta General, Luis Venta, ha valorado el consenso alcanzado en la Alianza de las Infraestructuras, pero ha recalcado que la prioridad debe ser la bonificación inmediata del peaje.

“Queremos que haya una bonificación del 100% para el futuro inmediato. Esa es la pretensión legítima y justa para los asturianos”, ha defendido. Venta ha advertido contra la tentación de supeditar esta decisión a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: “No podemos utilizar siempre los presupuestos como excusa para demorar decisiones políticas”.

El dirigente popular ha recordado que se han adoptado medidas extraordinarias en otras comunidades, como la condonación parcial de la deuda a Cataluña, y ha reclamado la misma voluntad política para Asturias. “No estamos en época de bordear el problema, sino de afrontarlo de frente y acabar con este peaje”, ha dicho.

Venta también se ha referido a las posibles reclamaciones judiciales derivadas del dictamen de la Comisión Europea y esquivado el hecho de que Bruselas haya considerado ilegal una decisión adoptada por un gobierno del PP, con José María Aznar al frente. “La ilegalidad o no de la prórroga es un tema que resolverán los tribunales, pero mientras tanto lo que interesa a los asturianos es que se acabe ya el peaje”, ha explicado.

El PSOE apela a la unidad de acción

La portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo, ha destacado que el dictamen europeo ha reforzado la posición de Asturias en esta batalla y ha aportado una legitimidad adicional a las reclamaciones. “El informe de la Comisión marca un escenario diferente y da mayor fortaleza tanto política como jurídica a esta exigencia”, ha apuntado.

También ha subrayado subrayó la importancia de mantener la unidad alcanzada, tanto en el Parlamento asturiano como en el seno de la Alianza de las Infraestructuras. “Lo importante no es solo que estemos de acuerdo en el objetivo, sino también en el procedimiento y en los pasos que debemos seguir”, ha dicho. Y ha insistido en que el peaje del Huerna constituye un agravio histórico para Asturias. “Ha sido una injusticia prolongada durante demasiados años. La diferencia ahora es que contamos con un dictamen que cambia las reglas del juego”, ha añadido.

También ha destacado la coordinación con Galicia y Castilla y León. “Asturias tiene que tener una voz firme en este asunto, pero también debe sumar aliados en la reivindicación”, ha concluido.

IU: “Presión política y en la calle”

La diputada de Convocatoria por Asturies-IU en la Junta General Delia Campomanes ha resaltado que “hay un consenso, una unanimidad desde la Alianza, y el Gobierno de Asturias debe liderar esa presión política y social junto con toda la sociedad asturiana, además de seguir evaluando las posibles fórmulas jurídicas para futuros recursos”.

Campomanes ha destacado que el texto recoge los antecedentes que llevaron a esta situación y plantea una hoja de ruta para las próximas semanas. Entre las propuestas figuran el análisis de vías jurídicas, la convocatoria de movilizaciones y las reuniones con el Ministerio de Transportes y con la Comisión Europea. “La unanimidad está en la presión política y social, en la calle y con todos los colectivos, pero también en explorar todos los ámbitos posibles para revertir esta situación injusta”, ha insistido.

Foro: “Si no hay movilización, no nos harán caso”

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha recalcado que existe unanimidad en la necesidad de suprimir el peaje del Huerna, ahora declarado ilegal por la Comisión Europea. “Ya sabíamos que era injusto y ahora sabemos que es ilegal. El Gobierno de España debe atender los requerimientos de Bruselas y poner fin a este peaje”, ha afirmado. Ha recordado además que, a instancias de su grupo, la Junta aprobó una proposición de ley que instaba al Ejecutivo autonómico a elaborar un estudio jurídico y económico sobre el impacto del rescate y las posibles vías legales, un mandato que, según criticó, aún no se ha cumplido.

Pumares ha insistido en que el desenlace depende de una cuestión “estrictamente política” y ha reclamado al Ejecutivo central “voluntad y valentía” para rescatar la concesión. Mientras tanto, ha defendido que se apliquen bonificaciones del 100% para vehículos pesados y ligeros. El dirigente forista ha subrayado la importancia de mantener la unidad alcanzada entre partidos, agentes sociales y colectivos, pero ha advertido que solo la movilización conjunta podrá forzar una respuesta de Madrid. “Por muchas declaraciones que haya, si no hay movilización, el Gobierno de España no nos hará caso”, concluyó

Carlos Paniceres (Cámara de Oviedo): “Es una cuestión de Estado”

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha celebrado la fijación de plazos concretos y la convocatoria de la movilización del 17 de octubre. Paniceres ha sido, precisamente, una de los primeros en reclamar una respuesta social similar a la que se produjo por la Variante de Pajares. “Esta es una gran oportunidad para la sociedad asturiana, comparable a la movilización que en su día se produjo en defensa de la Variante de Pajares”, ha reconocido.

Paniceres ha recalcado la importancia de mantener la unidad y de trasladar un mensaje claro al Gobierno central: “Se trata de una cuestión de Estado. No solo es un problema asturiano, también afecta a la cohesión territorial y a la competitividad”.

María Calvo (FADE): “Hay posibilidades de reclamar la devolución de peajes”

Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha considerado que el Ejecutivo autonómico debe liderar la reclamación. “Ahora no solo hablamos de un peaje injusto, sino presuntamente ilegal. El Gobierno de Asturias tiene que encabezar esta reivindicación y ante todo dirigirla al Ministerio de Transportes”, ha afirmado.

La dirigente empresarial ha advertido, además, de que las asociaciones de transporte de viajeros y mercancías estudiarán reclamar judicialmente la devolución de las cantidades abonadas en el peaje. “Existen posibilidades reales de reclamar ese dinero y creemos que las empresas tienen un interés directo y legítimo”, ha aseverado.

UGT llama a la movilización ciudadana

El secretario general de UGT Asturias, Javier Lanero, ha subrayado la importancia de iniciar movilizaciones sociales y de implicar a la ciudadanía en esta batalla.

“El próximo 17 de octubre nos reuniremos y, a continuación, invitamos a toda la sociedad a concentrarse en la Plaza de la Escandalera. Queremos que el Gobierno de España vea una imagen clara y nítida de unidad en Asturias”, ha declarado tras la reunión.

Lanero ha insistido en que la reivindicación trasciende los aspectos técnicos o jurídicos. “Más allá de los argumentos legales, lo que la gente entiende es que no quiere seguir pagando por pasar por el Huerna. Esa es la foto que debemos trasladar”, afirmó.

Próximos pasos: nueva reunión y foto histórica

Los integrantes de la Alianza de las Infraestructuras se reunirán de nuevo en dos semanas, el 17 de octubre, para concretar las medidas a emprender. Esa reunión se celebrará a primera hora de la tarde y, posteriormente, se convocará la gran concentración ciudadana, probablemente a las 19.30 horas.

Entre las próximas medidas que se adoptarán en los distintos frentes para exigir la anulación del peaje del Huerna se incluyen la petición al Gobierno de España para que revise de oficio la prórroga de la concesión, la posible interposición de recursos contencioso-administrativos, la exigencia de una bonificación del 100% del peaje de manera inmediata, la coordinación con Galicia y Castilla y León para reforzar la presión política.

¿Cuánto costará bonificar el peaje del Huerna?

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha afirmado que el coste anual de bonificar totalmente el peaje del Huerna rondaría los 50 millones de euros, una cantidad que, según el Principado, debe ser asumida como una decisión política de calado en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

Una protesta con vocación histórica

La convocatoria del 17 de octubre en Oviedo se perfila como un acto con gran carga simbólica. Los organizadores aspiran a repetir la movilización que en su día acompañó la reivindicación de la Variante de Pajares, considerada un hito en la historia reciente de las infraestructuras asturianas.

“El 17 de octubre será una gran oportunidad de mostrar unidad y determinación. Queremos que sea otra Escandalera histórica”, resumió Carlos Paniceres.

La fecha marcará el inicio de una nueva etapa en la lucha contra un peaje que, según han coincidido los participantes en el encuentro de la Alianza por las Infraestructuras, ha lastrado la competitividad de Asturias y ha supuesto un agravio injustificado para sus ciudadanos y empresas.