Los hospitales de las Cuencas tendrán su propio director pese a la fusión de áreas: así queda el nuevo mapa sanitario de Asturias

La futura estructura de la Administración sanitaria de Asturias traerá, entre otras novedades, un refuerzo de los equipos de Salud Pública en cada demarcación; un director y un responsable de gestión en cada hospital; y un director de atención primaria en cada una de las tres áreas sanitarias en las que quedará dividido el territorio regional.

Éstas serán algunas de las innovaciones contenidas en las normas más esperadas de la sanidad autonómica de los últimos años: los decretos que recogen las nuevas estructuras de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Según ha podido saber este periódico de fuentes del Gobierno regional, ambas disposiciones se publicarán "en la primera quincena de octubre".

Estos decretos de estructura de la Consejería y del Sespa son la premisa necesaria para la entrada en vigor de la nueva estructura del mapa sanitario de Asturias, que fusiona las actuales ocho áreas en solamente tres, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés. Oviedo asume, además del centro de Asturias, las áreas del Caudal y del Suroccidente. Gijón amplía su competencia a la cuenca del Nalón y a todo el Oriente de Asturias. Y Avilés extiende su gestión al Noroccidente.

Se abren las consultas. Hasta el momento, la elaboración de estas normas ha sido trabajada por la consejera de Salud y su núcleo más inmediato. Este secretismo no ha hecho sino aumentar la intriga, e incluso la inquietud, entre los actuales directivos de la sanidad pública regional. Se da por hecho que habrá un importante baile de cargos gestores como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario. Un baile a la baja, ya que, a menos áreas, lo esperable es una reducción de la nómina de cargos directivos. Pero el secretismo se ha acabado. O, al menos, irá a menos, ya que, en esta semana que comienza, la Consejería abrirá consultas con otros profesionales con experiencia en gestión sanitaria, y con otros agentes cualificados, para que puedan valorar los planes elaborados hasta el momento, plantear ideas y ofrecer matices. "Puede haber cambios en lo planificado hasta la fecha", indicaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Salud.

Cambios en la Consejería. En lo que es la estructura de la Consejería, se valora modificar el nombre y las competencias de alguna de las direcciones generales, y también que algunos servicios pasen de una dirección general a otra.

Áreas de mayor dimensión. En relación a las nuevas áreas sanitarias, al ser de mayor tamaño, se barajaba la idea de que el Gobierno quisiera recuperar la antigua estructura de una doble gerencia en cada área: una de hospital y otra de atención primaria. En el momento actual, esta opción está descartada. La idea es que en cada área habrá un gerente y un director de atención primaria. Y, además, en cada hospital habrá un director de hospital y un responsable de gestión. "La jerarquía en hospitales y en atención primaria estarán a la misma altura", enfatizan fuentes de Salud.

¿Quiénes mandarán? Aún no está decidido quiénes serán los tres gerentes de las áreas. La razón es que todos los puestos directivos que figuren en la nueva estructura deberán salir a concurso en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) para su cobertura. La intención de la Consejería de Salud es impulsar estos trámites "lo antes posible" con el objetivo de "tener la estructura en funcionamiento en enero de 2026".

Una Salud Pública más robusta. Una línea de trabajo relevante es que se refuerzan los equipos de Salud Pública. Por una parte, se mantiene la Dirección General de la Consejería de esta materia. Por otra, se crean una estructura en los servicios centrales del Sespa y una estructura de Salud Pública en cada una de las tres áreas sanitarias, todo ello buscando una mayor unidad interna. Lo mismo se hará con los servicios de Salud Mental: Dirección General en la Consejería –compartida con Salud Pública–, estructura en los servicios centrales del Sespa y estructura en cada área.

Plazos. La publicación de los decreto de estructura empieza a urgir. Si se pretende que los nuevos equipos estén operativos en enero de 2026, el margen disponible es ya pequeño. Hay que aprobar la nueva estructura, convocar las plazas directivas definidas en la misma, recibir las solicitudes de aspirantes, dar un periodo de alegaciones, adoptar las decisiones, publicarlas… Y es bien sabido que los plazos administrativos suelen tender a dilatarse.

Otras normas pendientes. El pasado 23 de junio, al dar luz verde al decreto de actualización del mapa sanitario, el Gobierno autonómico declaró, mediante una nota de prensa, que esta medida "entrará en vigor a principios de 2026 y permitirá optimizar los recursos tecnológicos y profesionales del Servicio de Salud". Además, en lo que resta de año, la Consejería de Salud debe alumbrar el decreto de puestos de difícil cobertura –que está siendo objeto de un cierto debate interno en el seno del Ejecutivo regional–, la modificación del pacto de contrataciones y el modelo de representación de los sindicatos sanitarios en el territorio asturiano.