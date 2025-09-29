El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos

La factura del impuesto de bienes inmuebles (IBI, en sus modalidades urbana y rústica) alcanzará este año por primera vez los 280 millones de euros en Asturias, con arreglo a las estimaciones de los recaudadores del tributo municipal que pagan las familias y las empresas por sus viviendas, locales, naves y otras fincas.

El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado, que gestiona por delegación el IBI de 76 concejos asturianos, y los ayuntamientos de Oviedo y Valdés, los únicos que recaudan el gravamen por sí mismos, pondrá al cobro desde este mes en torno a 1,2 millones de recibos de la antes conocida como contribución. El IBI de 2025 llega esta vez congelado, sin variaciones respecto a 2024, para la mayoría de los contribuyentes de los principales municipios asturianos, salvo para los de Oviedo y Corvera.

El importe del IBI cambia principalmente si lo hace alguno de los dos componentes básicos del impuesto: el valor catastral de los inmuebles (base imponible), que los ayuntamientos pueden actualizar a través de dos procedimientos (revisiones ordinarias de los valores catastrales o actualizaciones exprés mediante coeficientes incluidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado), y el tipo de gravamen, que las corporaciones locales pueden subir o bajar dentro de unos márgenes.

De cara a la campaña fiscal de este año, ninguno de los concejos asturianos ha revisado de manera general los valores catastrales, según la Dirección del Catastro. En cambio, algunos sí han tocado las tasas de gravamen del IBI urbano. Entre los diez municipios más poblados, lo han hecho dos: Oviedo y Corvera. Y el caso de la capital del Principado explica en gran medida que la facturación prevista del IBI escale de los algo más de 273 millones de 2024 a los 280 millones estimados para este año. Estas cifras no incluyen la modalidad que se pagan por los llamados "bienes de características especiales" (plantas energéticas, embalses, autopistas de peaje, aeropuertos…): unas 700 instalaciones en Asturias por las que sus empresas propietarias o concesionarias tributan cerca de diez millones anuales.

Oviedo. El Ayuntamiento que gobierna el PP, con Alfredo Canteli en la Alcaldía, decidió elevar para este año el tipo del IBI urbano del 0,54% al 0,58% (porcentaje que se aplica sobre el valor catastral para determinar la cuota a pagar). Tal subida equivale a un 7,14% y ha sido cifrada por el gobierno local en unos 30 euros para el recibo medio de una vivienda. El presupuesto de Oviedo para este año prevé unos ingresos de 76,4 millones por el IBI urbano. Según una información del Catastro, la facturación de esa modalidad del impuesto ascendió a 70,6 millones en 2024. La revisión del tipo de gravamen llegó después de que, el año anterior, el municipio rebajará del 1% al 0,94% el tipo diferenciado (conocido como "IBI de los ricos") que pagan las empresas por los inmuebles no residenciales cuyo valor supera el millón de euros. Para 2025, ese "IBI de los ricos" se mantiene estable en el 0,94%.

Corvera. El tipo del IBI urbano en este concejo, donde gobierna el PSOE, ha subido para 2025 del 0,92% al 0,95%. Es un incremento equivalente a un 3,26%, cerca de la tasa que la inflación que se está registrando este año (3,1% en agosto). Corvera pasará al cobro, a través de la agencia tributaria del Principado, unos 13.500 recibos, por un montante total que rondará los 4,9 millones.

Otros concejos. El resto de los diez municipios con más población (Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres, Castrillón, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa) han mantenido estable el IBI. Avilés y Siero lo habían subido en 2024. Tampoco hay cambios en Llanes y Llanera, territorios que, aun con menos habitantes que los citados, obtienen altas recaudaciones en relación a sus tamaños (en Llanes por el gran número de segundas residencias).

En los concejos que tienen delegada la recaudación del IBI en el Principado, el período de cobranza del impuesto comenzó el 20 de septiembre y se prolongará hasta el 20 de noviembre. Dentro de este último mes se pasará al cobro asimismo el segundo plazo del recibo para aquellos ciudadanos y empresas que hayan optado por fraccionar el pago .