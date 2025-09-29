El Instituto de Oncología de Asturias cumple 25 años con un homenaje a sus impulsores, capitaneados por Carlos López-Otín

El Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), exponente de la mejor investigación biomédica en la región, ha iniciado esta mañana los actos de celebración de su 25º aniversario. El programa conmemorativo tendrá su culmen en dos eventos que se celebrarán el próximo 11 de diciembre, en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, y en mayo, con la participación, entre otros, de la microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier.

“Para la Universidad es un orgullo de contar con un referente en la investigación oncológica en nuestro país, como es el IUOPA”, ha subrayado Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, quien ha añadido que el Instituto “hace ciencia con mayúsculas, proyecta al mundo nuestra institución, ha crecido en impacto social y desarrolla una investigación que salva y mejora vidas”.

Homenaje a los iniciadores

La reunión de esta mañana ha tenido como escenario el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Y ha servido para rendir homenaje a los cuatro pioneros de la iniciativa que comenzó a gestarse en noviembre de 1998, de la mano de Manuel Menéndez e Ignacio Martínez, de Cajastur. El IUOPA cristalizó de manera oficial en diciembre del año 2000.

En esos inicios fue determinante, y continúa siéndolo, el apoyo de la Obra Social de Cajastur, que en este cuarto de siglo ha aportado al IUOPA un total de 14.530.000 euros. El actual director de Fundación Cajastur, Carlos Siñeriz, ha señalado que la actual aportación anual de 300.000 euros está garantizada a corto plazo. Y ha añadido que, dados los vaivenes de la economía, a medio plazo sólo será posible “mientras el IUOPA siga jugando en la Champions” de la competición científica mundial.

Más decidida se ha mostrado Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva ya jubilada y patrona de la Fundación Cajastur, quien ha indicado que “mientras yo continúe en el Patronato de la Fundación seguirá habiendo dinero para el IUOPA, y seguro que la Universidad y el Principado harán lo mismo”.

El gran artífice de la puesta en marcha del IUOPA fue el catedrático de Bioquímica Carlos López-Otín, que en aquellos momentos ya había comenzado a realizar contribuciones de impacto internacional. Otro protagonista de primera fila fue el catedrático de Farmacología Agustín Hidalgo Balsera. El primer director del IUOPA fue el catedrático de Otorrino y jefe de servicio del HUCA, Carlos Suárez Nieto. Y el cuarto jinete de aquel lanzamiento fue el catedrático de Medicina Preventiva Antonio Cueto Espinar, consejero de Sanidad del Principado entre 1995 y 1999.

Agustín Hidalgo y Antonio Cueto han fallecido. Y Carlos López-Otín se ha jubilado y ha dejado la Universidad de Oviedo. Para los tres tuvieron un afectuoso recuerdo los participantes en el acto. Uno de los desafíos del acto del 11 de diciembre será la participación de Otín. Existe unanimidad en que sin su obra, su trabajo y su carisma, el IUOPA no habría echado a andar, al menos con el brío y la fuerza con las que arrancó y se ha mantenido a lo largo de los años.

Secuenciación de genomas y laboratorio de Oncología Molecular

El evento de esta mañana ha incluido un coloquio conducido por la profesora María Victoria González Meana, actual secretaria del IUOPA. La directora del Instituto, Ana Gutiérrez Fernández, destacó, como logros de estos 25 años, la contribución a “la secuenciación de los genomas del cáncer” y la puesta en marcha del Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA, una unidad que traslada a los pacientes y familias el conocimiento obtenido por los investigadores. Ana Gutiérrez ha hecho hincapié también en que “casi 500 estudiantes” han cursado el máster liderado por el IUOPA y que en estos 25 años se han realizado 200 tesis doctorales, en ambos casos con un relevante poder de atracción de talento procedente de otras latitudes.

El investigador Mario Fernández Fraga, coordinador científico del IUOPA y autor de importantes contribuciones en epigenética del cáncer, ha señalado que el Instituto “ha colocado a Asturias en el mapa”, ha hecho “aportaciones a la medicina personalizada” y en la actualidad participa en una línea de máxima vanguardia como son “los consorcios mundiales de gestión de grandes masas de datos”.