Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados

Mientras Valencia y Cataluña están en alerta roja por lluvias extremas y temen que los efectos de la dana de 2024 se repitan, en Asturias hay sol y moscas. Aunque este lunes llovió a primera hora de la mañana en algunos puntos de la región (y también hay previsión de que lo haga al final de la tarde), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un pronóstico de buen tiempo para el resto de la semana.

Aumento de temperaturas

El veroño dominará en el Principado con temperaturas que el jueves llegarán hasta los 27 grados. Será el caso del Suroccidente, pero también Langreo alcanzará los 26 grados, Oviedo los 25 y Gijón los 24. También el miércoles y el viernes serán dos jornadas de calor en la región. Para ambos días se esperan máximas de 25 grados.

Cielos despejados

Para este martes, la Aemet prevé cielos prácticamente despejados, mientras que el mercurio rondará los 20 grados. A partir del miércoles es cuando los termómetros subirán, manteniéndose esa tendencia hasta finales de semana.

Los restos del huracán

Por contra, en el este peninsular y Baleares están notando ya los efectos de la borrasca extratropical (de nombre exGabrielle, puesto que en origen fue un huracán de nombre Gabrielle) con fuertes lluvias, que podrían dejar a lo largo del día un acumulado de más de 180 litros por metro cuadrado en el litoral de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona. Se prevé que las precipitaciones sean fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes, por eso la Aemet ha lanzado un aviso de máxima precaución. Ya hay inundaciones, cortes de carreteras, retrasos de trenes y se han producido varios rescates.