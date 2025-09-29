Miles de docentes estallan contra Educación: "La Biología es clave pera los desafíos del siglo XXI"

Más de 2.000 personas, entre aspirantes, profesorado y profesionales de la ciencia y la educación, han firmado un escrito dirigido a la Consejería de Educación del Principado de Asturias para denunciar el “desequilibrio” y la “falta de rigor” en el examen práctico de la especialidad de Biología y Geología, celebrado el pasado 28 de junio.

El manifiesto critica que la Geología apenas tuvo un 16% de peso en la prueba, cuando en convocatorias anteriores suponía un 30%. Según los firmantes, esta infrarrepresentación permite incluso que un opositor pueda superar la primera fase sin resolver ningún ejercicio geológico.

Además, denuncian que las pruebas no incluyeron contenidos básicos de la disciplina, como la identificación de rocas, fósiles o minerales, ni el análisis de mapas geológicos, lo que impide evaluar las competencias reales de quienes aspiran a enseñar esta materia. “La Geología apenas se trata, y lo que aparece está planteado a un nivel propio de la ESO, mientras que otros bloques están sobrerrepresentados y con mucha más dificultad”, señalan.

Los firmantes subrayan que no se trata de una “rivalidad entre Biología y Geología”, sino de una cuestión de equidad en el acceso a la docencia. También recuerdan que el temario nacional lleva sin renovarse desde 1993, aunque piden a la Consejería que actúe para corregir el reparto de contenidos y garantice el rigor científico de las pruebas.

El manifiesto destaca la importancia de la Geología para afrontar retos actuales como el cambio climático, los riesgos naturales, la transición energética o la gestión del territorio, aspectos de especial relevancia para Asturias. “Lo que no se evalúa, desaparece. Y la Geología es clave para los grandes desafíos del siglo XXI”, alertan.

La petición está respaldada por entidades como la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Geológica Asturiana y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), entre otras.

Los firmantes reclaman a Educación: reconocer el desequilibrio y corregirlo en futuras convocatorias, regular de forma clara el reparto de contenidos en los exámenes, asegurar el rigor científico de las pruebas con asesoramiento especializado, y solicitar al Ministerio la actualización del temario nacional, hoy obsoleto.

Otras comunidades

Otras comunidades, como Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, ya han regulado este reparto temático, recuerdan los impulsores del escrito, que piden a Asturias seguir ese camino para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza.