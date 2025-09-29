Oubiña pide la absolución por la red de tráfico de drogas ligada a Asturias

La quinta jornada del juicio en Oviedo contra la red de tráfico de drogas de Asturias vinculada a Laureano Oubiña se saldó este lunes con una reducción generalizada de las penas a los acusados debido a las dilaciones indebidas, ya que la causa se inició hace ocho años, en 2017. Aun así, el conocido narcotraficante gallego solicitó su absolución. Su petición de condenada, rebajada por el Fiscal de cuatro a tres años, sigue siendo discutida por su defensa, que insiste en su inocencia. "Soy un jubilado que cobra 300 euros, no tengo nada que ver con el tráfico de drogas", declaró Oubiña en la vista celebrada el pasado martes.

Junto a él, otras 22 personas se sientan en el banquillo de los acusados, con penas máximas que, tras las rebajas anunciadas ayer, no superan los cuatro años. La reducción más llamativa fue la de Micael F. S., para quien inicialmente se solicitaban 16 años de prisión y cuya condena pasó este lunes a cuatro, tras desestimarse los delitos de tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Asimismo, la mayoría de los encausados vieron reducidas sus penas gracias al atenuante de drogadicción. Si bien la mayor parte de los acusados se mostraron conformes con las nuevas condenas, mañana será el turno de las alegaciones de disconformidad. Al menos tres procesados, entre ellos Oubiña, pedirán la absolución de los delitos que se les imputan.