Oviedo late hoy con fuerza por el Día Mundial del Corazón

El corazón necesita cuidados diarios y hábitos responsables para mantenerse fuerte. Dieta equilibrada, ejercicio físico regular, evitar el tabaco y controlar el estrés son pilares básicos para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, primera causa de mortalidad en el mundo. Con este mensaje como hilo conductor, Oviedo celebra hoy el Día Mundial del Corazón con una jornada divulgativa y participativa que se desarrollará durante todo el día en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

La cita está organizada por la Sociedad Asturiana de Cardiología y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y de las consejerías de Sanidad y de Educación del Principado de Asturias, que han unido esfuerzos para convertir a la capital en altavoz de la salud cardiovascular.

Escolares, protagonistas de la mañana

La gran novedad de la edición de 2025 es la implicación de la comunidad escolar. Desde primera hora, alumnos de distintos centros educativos de Oviedo participan en un desayuno cardiosaludable con fruta, lácteos bajos en grasa y cereales integrales. El objetivo es enseñar de forma práctica que una buena alimentación puede ser sencilla, divertida y asequible.

Tras el desayuno, los escolares disfrutan de talleres interactivos sobre ejercicio, hábitos saludables y alimentación equilibrada. Con actividades adaptadas a su edad, los profesionales insisten en que sembrar conciencia en la infancia es la mejor garantía de un futuro más sano.

Además, la implicación de los colegios en la jornada marca un cambio de enfoque. El propósito no es solo concienciar a los adultos, sino empezar a educar desde edades tempranas en la importancia de cuidar el sistema cardiovascular. Los especialistas recuerdan que cada vez se detectan más factores de riesgo en la adolescencia –como el sedentarismo o la obesidad–, por lo que transmitir hábitos saludables desde el colegio resulta fundamental.

Una tarde para toda la ciudadanía

A partir de las 16.00 horas, las actividades se abren al público en general. El programa incluye talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), controles de tensión arterial y colesterol, charlas sobre abandono del tabaco y pautas de ejercicio físico adaptadas a diferentes edades.

Uno de los momentos más esperados es la mesa redonda gastronómica con el chef Marcos Morán, que compartirá ideas y recetas para integrar la dieta mediterránea en la vida cotidiana. Su intervención subraya que salud y sabor pueden ir de la mano, demostrando que la cocina cardiosaludable no está reñida con la creatividad gastronómica.

Los asistentes también encontrarán espacios de consulta e información personalizada, donde profesionales sanitarios explicarán cómo interpretar los resultados de las pruebas y cómo introducir cambios sencillos en el estilo de vida. Esta cercanía con los especialistas es uno de los rasgos más valorados de la jornada, que acerca la prevención al terreno práctico.

Más que un día, un compromiso

El Día Mundial del Corazón quiere ser un recordatorio de que los pequeños gestos cotidianos son clave: caminar 30 minutos diarios o realizar 150 minutos de actividad fñisica semanales, optar por grasas saludables, reducir la sal o descansar bien son decisiones que salvan vidas. La jornada de hoy en Oviedo pretende ser un altavoz de ese mensaje, combinando ciencia, pedagogía y entretenimiento para llegar tanto a escolares como a adultos.

La celebración en la capital asturiana se enmarca en los actos internacionales del Día Mundial del Corazón, que cada año busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención cardiovascular. En esta ocasión, Oviedo da un paso más al implicar a colegios, instituciones y profesionales en una jornada que combina educación, práctica y compromiso social.

Oviedo, ciudad comprometida

Con iniciativas como esta, Oviedo reafirma su compromiso con la salud pública y la promoción de hábitos saludables. El apoyo del Ayuntamiento y del Principado, junto con el impulso de la Sociedad Asturiana de Cardiología, hacen posible una cita que se ha convertido ya en referencia en el calendario de la ciudad.

Los organizadores subrayan que la jornada de hoy no termina en sí misma, sino que busca dejar un poso en la población. La meta es que cada participante regrese a casa con al menos una idea clara sobre cómo mejorar su salud cardiovascular: comer mejor, moverse más, controlar los factores de riesgo o animarse a aprender maniobras de RCP.

Hoy, lunes 29 de septiembre, Oviedo late al ritmo de un corazón más sano y más consciente, convencida de que la prevención es el mejor tratamiento.