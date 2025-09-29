Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pincho a medias en la Junta

Conchita Saavedra, guardando el pincho en el bolso junto a Eva Ledo, que lo lleva envuelto en la mano, durante el Pleno en la Junta. | LUISMA MURIAS

Arturo Román

A las consejera de Salud, Conchita Saavedra, y Educación, Eva Ledo, les debieron de rugir las tripas de lo lindo en la última jornada del Pleno de orientación política en la Junta General del Principado. A eso del mediodía, ambas aprovecharon el descanso en la sesión –que duró seis horas con todos sus minutos y segundos– para irse a la cafetería, pedir un café y un pincho.

Pero había bastante cola y resultó que, cuando Saavedra y Ledo se dispusieron a hincar el diente a los bocadillos, sonó el timbre que reclamaba de nuevo a sus señorías de vuelta al hemiciclo. Una faena, vaya. Todos sabemos lo que se disfruta ese momento del pincho –máxime si la mañana ha sido larga, intensa y quizás algo indigesta– y el sufrimiento que genera que a uno le dejen sin poder darle ni un bocado.

Pues no hubo manera. Así que ambas consejeras se cogieron su café –envase para llevar– y pidieron que les envolvieran los pinchos. Con ese tentempié mañanero frustrado volvieron a sus escaños. Los bocadillos acabaron en el bolso hasta que –suponemos– pudieron dar buena cuenta de ellos, pues no era plan de ponerse a comerlos mientras la oposición exponía su visión de Asturias y el Presidente les respondía con la suya.

