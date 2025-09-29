Los primeros trenes de Cercanías prometidos a Asturias estarán para ser homologados en 2026: el compromiso de Renfe que respalda el Estado

Los primeros trenes comprometidos para Asturias y Cantabria, tras el problema en las medidas de los convoyes y de los túneles detectado hace casi dos años, estarán para ser homologados el próximo año. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha explicado este lunes que Renfe se había comprometido a tener las primeras unidades para homologar el próximo año y que se cumplirán los plazos establecidos.

"Luego hay unos plazos para que esa homologación se produzca, pero eso va a ser así. Es lo que anunció Renfe en su día y es lo que estoy en condiciones de confirmarles y me parece que es lo más importante en este momento", ha destacado Santano durante una visita a obras realizadas en el Desfiladero de La Hermida.

Ha insistido que este proceso se produce “a partir de los datos que aportan a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y de las pruebas que se tengan que hacer" y ha añadido al respecto que es un proceso "del que dará cuenta Renfe en su momento".

Dudas en Cantabria

Sin embargo, para el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, este “no era el compromiso que tenía el Estado”, aunque espera que haya “algunas” unidades que puedan estar en pruebas el año que viene. "Vamos a esperar y ver, porque la realidad hay veces que no siempre coincide con las palabras que escuchamos", ha dicho.

La fabricación de los trenes comenzó en País Vasco hace ahora más de año y medio. Entonces las previsiones de CAF y Renfe eran que el proceso de pruebas en la red empezara en el primer semestre de 2026, para su puesta en servicio y el inicio de la retirada de los trenes que circulan en la actualidad y su sustitución por los nuevos.

Por tanto, Media ha indicado que va a seguir intentando ponerse en contacto con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, "a ver si me coge el teléfono", porque quiere "garantías". Su intención es conseguir una reunión presencia y, si puede ser en el sitio donde se están construyendo los trenes, mejor", más tras el "engaño" con los que no cabían por los túneles.

En coche a Zaragoza

"Llevo mucho tiempo peleando por carta y de múltiples maneras para conseguir que esto sea una realidad y poder ver con todos ustedes que los trenes van a llegar en tiempo y forma a Cantabria y Asturias. Creo que ya es el momento de solucionarlo, no es tan difícil: cogemos un coche, nos plantamos todos en Zaragoza (donde se harían parte de los trenes), vemos a la gente de CAF y que nos expliquen exactamente", ha concluido.