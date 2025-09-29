“No puedes pedir una cosa en Argentina y la contraria en España”: el duro reproche del Principado a Queipo

El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes la firma de un convenio entre la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el Ministerio de Defensa para digitalizar los 41.142 procedimientos judiciales relativos a asturianos custodiados en el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, en Ferrol. La iniciativa, con un presupuesto de 430.476 euros y un plazo de ejecución de 20 meses, permitirá facilitar el acceso a familiares, entidades memorialistas e investigadores.

La documentación abarca desde 1809 hasta 1989, aunque el mayor volumen corresponde al periodo 1936-1948, con causas abiertas por “rebelión militar”, “auxilio a la rebelión”, “traición” o “deserción”. El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha subrayado que se trata de una oportunidad para que “aflore la verdad y la reparación” y ha recordado que el acceso a estos expedientes responde a una demanda histórica de familiares y colectivos memorialistas.

Zapico ha criticado la posición del Partido Popular en materia de memoria histórica: “No puedes pedir en Buenos Aires ampliar el plazo para los nietos de emigrantes y, al mismo tiempo, en España exigir la derogación de la ley de memoria, que es la que habilita esa nacionalidad”, ha señalado. En concreto, Zapico se ha referido a la petición lanzada por el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en su reciente viaje a Argentina. Queipo ha pedido ampliar el plazo legal para que los descendientes de los exiliados españoles de la Guerra Civil puedan obtener la nacionalidad.

En la misma línea, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha recalcado que “esa medida está recogida en las leyes de memoria democrática, las mismas contra las que el PP votó en contra y cuya derogación ha reclamado en el Parlamento asturiano a través de una propuesta de resolución junto con Vox”.

Los trabajos de digitalización se iniciarán tras el estudio preliminar realizado en julio y podrían culminar en la primavera de 2027.