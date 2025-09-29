Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza
Más de la mitad de los asturianos han tenido varios trabajos en algún momento
Casi el 30% de los profesionales de la región compatibiliza empleos para cubrir gastos básicos
Más de la mitad de los trabajadores asturianos (en concreto, el 56%) ha sido pluriempleado en algún momento de su vida, según una encuesta publicada este lunes por la empresa de recursos humanos Randstad.
Asturias muestra una incidencia histórica del pluriempleo ligeramente inferior a la media española (58,3%), situándose en el undécimo puesto de la clasificación de las comunidades autónomas, la cual está encabezada por Baleares, donde el 84% de los profesionales asegura haber tenido más de un empleo a lo largo de su trayectoria.
Según Randstad, el pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español, y cita que la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024, reflejaba que 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década. En este contexto, Randstad ha realizado una encuesta a más de 4.500 profesionales de todo el país con el objetivo de analizar el fenómeno.
La firma señala que, dentro de la categoría de pluriempleo, hay dos grandes grupos: en primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás. Es decir que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, quienes tienen dos o más empleos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina ocho horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo dando clases particulares.
En el caso particular de Asturias, la encuestra refleja que el 29% de los asturianos compatibiliza empleos para cubrir gastos básicos, mientras que otro 29% lo necesita por falta de estabilidad en su empleo principal. Un 21% tiene un segundo trabajo para aumentar sus ingresos, y otro 21% reconoce que lo hace por vocación o desarrollo personal.
Más de tres años
El pluriempleo es una situación que se prolonga en el tiempo en la región, ya que un 79% lo mantiene por más de tres años, mientras que un 21% lo hace entre uno y tres años.
En cuanto a la percepción de esta modalidad laboral, un 36% de asturianos lo ve positivo porque le aporta ingresos extra y flexibilidad, mientras que un 29% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales. Un 14% lo asocia a estrés o fatiga, y el 21% restante no percibe grandes cambios.
En cualquier caso, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio: el 86% de los pluriempleados asturianos reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.
El pluriempleo se concentra principalmente en hostelería y turismo (23%) y comercio y atención al cliente (23%).
En cuanto al tipo de contrato, el 85% de los pluriempleados asturianos lo es por cuenta ajena, mientras que un 7,5% trabaja por cuenta propia y otro 7,5% combina distintas fuentes de ingresos.
