Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza

Más de la mitad de los asturianos han tenido varios trabajos en algún momento

Casi el 30% de los profesionales de la región compatibiliza empleos para cubrir gastos básicos

Una camarera lleva un café en Oviedo.

Una camarera lleva un café en Oviedo. / Irma Collín

Yago González

Yago González

Oviedo

Más de la mitad de los trabajadores asturianos (en concreto, el 56%) ha sido pluriempleado en algún momento de su vida, según una encuesta publicada este lunes por la empresa de recursos humanos Randstad.

Asturias muestra una incidencia histórica del pluriempleo ligeramente inferior a la media española (58,3%), situándose en el undécimo puesto de la clasificación de las comunidades autónomas, la cual está encabezada por Baleares, donde el 84% de los profesionales asegura haber tenido más de un empleo a lo largo de su trayectoria.

Según Randstad, el pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español, y cita que la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024, reflejaba que 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década. En este contexto, Randstad ha realizado una encuesta a más de 4.500 profesionales de todo el país con el objetivo de analizar el fenómeno.

La firma señala que, dentro de la categoría de pluriempleo, hay dos grandes grupos: en primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás. Es decir que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, quienes tienen dos o más empleos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina ocho horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo dando clases particulares.

En el caso particular de Asturias, la encuestra refleja que el 29% de los asturianos compatibiliza empleos para cubrir gastos básicos, mientras que otro 29% lo necesita por falta de estabilidad en su empleo principal. Un 21% tiene un segundo trabajo para aumentar sus ingresos, y otro 21% reconoce que lo hace por vocación o desarrollo personal.

Más de tres años

El pluriempleo es una situación que se prolonga en el tiempo en la región, ya que un 79% lo mantiene por más de tres años, mientras que un 21% lo hace entre uno y tres años.

En cuanto a la percepción de esta modalidad laboral, un 36% de asturianos lo ve positivo porque le aporta ingresos extra y flexibilidad, mientras que un 29% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales. Un 14% lo asocia a estrés o fatiga, y el 21% restante no percibe grandes cambios.

En cualquier caso, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio: el 86% de los pluriempleados asturianos reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

El pluriempleo se concentra principalmente en hostelería y turismo (23%) y comercio y atención al cliente (23%).

En cuanto al tipo de contrato, el 85% de los pluriempleados asturianos lo es por cuenta ajena, mientras que un 7,5% trabaja por cuenta propia y otro 7,5% combina distintas fuentes de ingresos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  2. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  3. Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
  4. Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
  5. Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
  6. El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
  7. Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
  8. El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos

Asturias reclama la bonificación del 100% del peaje del Huerna, mientras se tramita su supresión: estas son todas las peticiones que hace la Alianza por las Infraestructuras

Asturias reclama la bonificación del 100% del peaje del Huerna, mientras se tramita su supresión: estas son todas las peticiones que hace la Alianza por las Infraestructuras

La matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo se vinculará al rendimiento académico y ya hay una estimación de cuánto costará

La matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo se vinculará al rendimiento académico y ya hay una estimación de cuánto costará

Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza

Radiografía del pluriempleo en Asturias: duración, sectores y motivos de una modalidad laboral al alza

¿Cómo fue el año judicial en Asturias? La violencia, entre los delitos más frecuentes

¿Cómo fue el año judicial en Asturias? La violencia, entre los delitos más frecuentes

Comienza la reunión para dar la batalla por el Huerna: el Principado anuncia “nuevos procedimientos jurídicos”

Comienza la reunión para dar la batalla por el Huerna: el Principado anuncia “nuevos procedimientos jurídicos”

Así será la sanidad asturiana tras la fusión de áreas: los hospitales de las Cuencas y las alas tendrán su propio director y se refuerza la Salud Pública

Así será la sanidad asturiana tras la fusión de áreas: los hospitales de las Cuencas y las alas tendrán su propio director y se refuerza la Salud Pública

Atención a los conductores asturianos: la multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos que aumenta en la región

Atención a los conductores asturianos: la multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos que aumenta en la región

Coloquio literario sobre la película "Volver a empezar"

Tracking Pixel Contents