Transportes enfría la supresión del peaje del Huerna: "Su rescate tendría un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado que la decisión del Gobierno central de mantener el peaje del Huerna (y el de la AP-9 en Galicia) es cuestión de "interés general", puesto que su rescate tendría unos costes "milmillonarios" que saldrían de "los bolsillos de los ciudadanos".

"Saben ustedes que dos concesiones de este importe, y de este volumen, tienen unas implicaciones, cualquier operación de rescate o de modificación tiene unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias, y yo creo que eso cualquiera lo puede entender", ha afirmado durante una visita a las obras del Desfiladero de la Hermida.

Santano ha insistido en que "los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos".Es decir, "cuando alguien piense en que hay que tomar esa decisión, tiene que pensar y tiene que saber que eso no sale del bolsillo de un gobierno, sale de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas".

Un camino largo

La Comisión Europea informó en verano al Gobierno de España que consideraba “ilegal” la prórroga del peaje del Huerna, sin embargo, desde el equipo de Óscar Puente respondieron a principios de este mes que seguirían manteniendo el pago. No obstante, como ha recordado el propio Santano, “este camino no ha terminado”, ya que Bruselas aún puede acudir a los tribunales.

Santano ha insistido que se está hablando de contratos “complejos”. “Modificar o rescindir eso, vuelvo a decir, tiene una enorme complejidad, y no solo es una complejidad jurídica, es que tiene un impacto económico que es muy difícil también calibrar ahora”, ha remarcado.

Las bonificaciones, ¿más caras?

Sobre la posibilidad de que mantener el peaje resulte más caro que las bonificaciones que actualmente el Ejecutivo tiene en marcha, el secretario de Estado ha afirmado que todo depende “de cómo se hagan las cuentas”.

“¿A usted qué le resultaría mejor, cancelar la hipoteca hoy o seguir pagándola? Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara, pero ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca? Esta es la pregunta”, ha ejemplificado.

Disculpas del PP

Santano ha reconocido, además, que lo que más le “sorprende” y le “molesta un poco” de todo este proceso es que quien más está elaborando la voz provienen “de responsables políticos del mismo partido que decidió prorrogar estas dos autopistas”.

A su juicio, “quizá un poco de humildad y quizá una petición de disculpas por parte de ellos vendría bien, porque son ellos los responsables de que estemos aquí”. A partir de ahí, ha añadido, “este gobierno lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es gestionar el interés general del país”.