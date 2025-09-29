La tecnológica asturiana Treelogic recibe luz verde para salir a Bolsa

La compañía de soluciones tecnológicas Treelogic, con sede en Oviedo, ha recibido el visto bueno para su incorporación al BME Growth de la Bolsa española, dirigido a pymes, al cumplir los requisitos exigidos por el Comité de Coordinación de Mercado de la plataforma.

De este modo, Treelogic se prepara para ser la tercera compañía tecnológica de Asturias que cotice en Bolsa, junto con Izertis (cuya sede está en Gijón) y Seresco (Oviedo). Asimismo, será la décima empresa que este año solicita ingresar en los mercados de crecimiento de la Bolsa española.

Con una plantilla de más de cien trabajadores –la mayoría en Asturias– Treelogic se dedica al diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que facilitan la transformación digital de empresas e instituciones. Tiene una fuerte implantación en sectores como el de la sanidad –sus programas informáticos de triaje para los servicios de Urgencias son utilizados en números hospitales– y en los últimos años se ha especializado en la ciberseguridad basada en la inteligencia artificia. La empresa cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 7,1 millones de euros, un aumento del 53% respecto a los 4,7 millones alcanzados en 2023.

"La publicación del Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) culmina meses de trabajo y nos acerca a un nuevo capítulo en nuestra historia. Cotizar en BME Growth reforzará nuestra capacidad de acelerar el crecimiento —tanto orgánico como inorgánico— en áreas clave como ‘eHealth’, inteligencia artificial y ciberseguridad", afirmó el consejero delegado de Treelogic, el entreguín Marcelino Cortina.

Ampliación de capital

Tal y como recoge DIMM, Treelogic realizará una ampliación de capital a través de una oferta de suscripción previa a su incorporación, en tanto que el consejo de administración de la empresa prevé tomar como referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de suscripción de la oferta.

El principal destino de los fondos que se capten en la ampliación de capital previa será la adquisición de participaciones de control en otras empresas del sector o u otras entidades que puedan complementar el modelo de Treelogic.

Según el documento registrado en BME, el capital social de la compañía es de 60.000 euros, representado por 5 millones de acciones de 0,012 euros de valor nominal cada una de ellas. n