El túnel del Padrún se cerrará al tráfico de noche desde hoy al jueves

Las obras de modernización y mejora de la seguridad del túnel de El Padrún en la A-66, a la altura de Olloniego, obligarán a cortar al tráfico el tubo en sentido León en horario nocturno, desde las 22.00 a las 7.00 horas. La limitación a la circulación comenzará hoy, lunes, y se extenderá hasta el jueves, 2 de octubre.

Durante ese periodo se habilitará un itinerario alternativo, que comenzará en la salida 35 hasta la incorporación a la autovía A-66, en el enlace de Cardeo. Los conductores también tendrán que desviarse para llegar de Olloniego a Mieres. En este caso, el Ministerio de Transportes propondrá coger la carretera AS-116 hasta conectar con la autovía minera, la AS-1. Ambos desvíos serán correctamente señalizados.

Los trabajos que obligan al corte del tráfico permitirán instalar tuberías contra incendios, impermeabilizar con lámina ignífuga varias zonas del túnel y colocar las estructuras bases de los nuevos ventiladores.

Estas obras, junto con las del túnel Ángel Uriel, cuentan con un presupuesto conjunto de 7,26 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados con los fondos NextGeneration-UE. Esta inversión permitirá la sustitución de la ventilación principal, iluminación de emergencia, instalación de protección contra incendios, mejoras en las comunicaciones dentro del túnel, renovación del firme y señalización, entre otros.

Entre Asturias y el norte de la provincia de León, el ministerio ha ejecutado, o está ejecutando, obras de modernización y mejora de la seguridad en 22 túneles de la Red de Carreteras del Estado, por un presupuesto total de 121 millones de euros.