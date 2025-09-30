Una app de “actividades para todos” elegida Mejor Producto Digital de Accesibilidad en la II edición del reto de diseño de experiencia de usuario en Asturias organizado por Merkle
La iniciativa XUXU | UX Hub reunió a 20 personas de diferentes perfiles profesionales para resolver un reto: diseñar, por equipos, un producto digital accesible basado en las necesidades de un grupo de usuarios
M. O.
La consultora internacional Merkle, perteneciente al grupo dentsu y con sede central en Asturias, celebró este fin de semana la segunda edición del evento XUXU | UX Hub, un reto de diseño UX donde los participantes trabajaron en equipo con el fin de idear un producto accesible basado en las necesidades de un grupo de usuarios.
El equipo “Codivergente” compuesto por Rodrigo Serrán, Fernanda Soto, Claudia López y María José del Águila se alzó con el galardón. El jurado, formado por expertos en el ámbito de la accesibilidad del equipo de Experience & Commerce de Merkle, resaltó la capacidad del producto de representar las necesidades de las personas, la realidad del territorio y los datos de Asturias, su viabilidad tecnológica y su grado de innovación a nivel de negocio. “A.P.T.O. es una app que propone una agenda de actividades culturales y planes de turismo al aire libre en Asturias, pensada para conectar personas y facilitar experiencias inclusivas. Aporta una visión inclusiva que va más allá de la accesibilidad tradicional, no se queda en la idea, presenta un journey bien definido y un plan de implementación en tres fases que permite visualizar su evolución y escalabilidad y, además, responde a tendencias clave de mercado y uso.” – añadía Álex Iglesias, Head of Experience Management en Merkle España.
El evento, celebrado en el Talud de la Ería de Oviedo, reunió a más de 20 participantes, de diversas formaciones y profesiones, con una media de edad de 36 años y un 20% de ellos especializados en el área de la experiencia de usuario y el diseño. A lo largo de la jornada, los equipos definidos por la organización afrontaron el reto de diseñar un producto digital accesible utilizando diversas metodologías de UX.
En este contexto, la II edición del evento organizado por el equipo de UX de Merkle España formaba parte de uno de los ejes estratégicos de la Agenda Asturiana 2024-2030 para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad. Para ello, la consultora entrevistó a un grupo de usuarios reales y los participantes usaron esos datos para diseñar un producto que cubriese sus necesidades.
El encuentro, diseñado como objetivo acercar a la sociedad asturiana el mundo de la experiencia de usuario para lograr conectar a personas interesadas en este ámbito y mostrarles sus posibilidades, pretendía conectar a distintos sectores de la sociedad asturiana para generar conjuntamente conocimiento y valor que ayude al desarrollo de la comunidad.
Ana Aísa, Head of UX en Merkle España, destacó de esta segunda edición “la empatía que los participantes han desarrollado con una realidad muy presente en Asturias, la necesidad de un mundo digital que incluya a todas las personas.”. Añadía, además, que “los equipos han vuelto a demostrar que cuando juntas distintas capacidades, la creatividad vuela, y han generado soluciones que van un paso más allá, fusionando las necesidades de las personas y del mercado.”
