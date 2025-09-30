Calvo confía en que el argayo de Casazorrina se resuelva en 2026 y supondrá un "cambio absoluto" en la Autovía del Occidente

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes en la Junta General que la obra de estabilización del argayo de Casazorrina, en Salas, estará terminada el próximo año, lo que permitirá abrir ese tramo. "La situación cambiará absolutamente" para la Autovía del Occidente, ha dicho. Además, ha recalcado que las obras por el deslizamiento "presentan una gran complejidad y por ello avanzan con mucha lentitud".

Será entonces cuando "podrá seguir avanzándose la autovía A-63 y con el planteamiento de continuidad de un eje a medio plazo que tiene que conectar La Espina con Pónferrada a través del tramo", ha dicho el consejero.

De hecho, el Principado ha decidido iniciar los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la Autovía entre La Espina y Tineo, como anunció el Presidente, Adrián Barbón, en el debate de orientación política de la pasada semana.

Calvo, que ha intervenido en respuesta a la diputada del PP Cristina Vega, ha afirmado que "decir que la autovía del occidente, la A-63, ha sido impulsada por el PP es falso". "El 80% de la inversión en la A-63 se ha hecho por los gobiernos del PSOE", ha destacado.

La diputada Cristina Vega ha lamentado que el consejero "habla de simples lemas" cuando lo que su grupo le pide son avances y ha pedido al consejero que es lo que va a ocurrir cuando esta vía llegue a La Espina, "si es que algún día llega".

Ha considerado la diputada del PP que el PSOE "nunca ha apostado por esta línea de comunicación y la hemeroteca está ahí". "Creo que no es serio, sinceramente se lo digo, que ustedes digan que apuestan por esta autovía", ha dicho la diputada.

"Nosotros lo tenemos claro, y más después de lo que pasó con el argayo en el Huerna, que es necesario no solo para el suroccidente, sino para la totalidad de Asturias esta salida hacia la Meseta. Sin embargo, tenemos serias dudas de que esta necesidad sea compartida por su Gobierno, porque recordemos que se ha votado en contra de incluirla en el próximo plan de infraestructuras estatales, se ha votado en contra en esta Cámara de las Enmiendas Presupuestarias", ha dicho Vega.