El Colegio de Médicos de Asturias apoya la huelga de este viernes para "preservar la calidad" de la asistencia
La corporación reclama al Ministerio de Sanidad una "clasificación profesional adecuada", una "regulación clara sobre jornadas y descansos" y "un modelo retributivo vinculado a la formación y la responsabilidad"
El Colegio de Médicos de Asturias ha hecho público esta tarde su apoyo a la huelga de médicos convocada para este viernes en toda España, y que en el Principado apoya también el Sindicato Médico (SIMPA).
A juicio de la corporación médica, las propuestas del Ministerio de Sanidad "no responden a las demandas esenciales del colectivo médico ni a los retos del Sistema Nacional de Salud". Como motivos concreto de la protesta, el Colegio cita "la falta de una clasificación profesional adecuada, la ausencia de una regulación clara sobre jornadas y descansos, y la inexistencia de un modelo retributivo vinculado a la formación y la responsabilidad". Son factores, añaden, que "dificultan la retención y atracción de médicos".
El Colegio agrega que, "a pesar de los esfuerzos de diálogo emprendidos desde junio, el nuevo borrador del Estatuto Marco mantiene carencias estructurales que afectan tanto a los profesionales como a la calidad asistencial".
Protección de los usuarios
La junta directiva del Colegio anima "a toda la comunidad médica asturiana a secundar la huelga". Esta medida, "adoptada con responsabilidad", tiene como fin último -argumenta el Colegio- "preservar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria".
Los médicos sostienen que sus reivindicaciones profesionales "también protegen los derechos de los usuarios del sistema".
El Colegio de Médicos de Asturias señala en su comunicado que este posicionamiento está en línea con el respaldo expresado por la Organización Médica Colegial (OMC) y el conjunto del Foro de la Profesión Médica.
Limitación de las jornadas
El paro de médicos convocado para este viernes es promovido a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Reclaman al Ministerio de Sanidad un nuevo estatuto laboral exclusivo de los médicos (y no que abarque a todos los profesionales sanitarios, como el actual Estatuto Marco).
Entre otros cambios, los convocantes reclaman que la duración máxima de las guardias sea de 12 horas y que la jornada semanal no rebase las 48. Otras demandas son que la jornada realmente efectuada compute para flexibilizar la jubilación, la recuperación de la paga extra para residentes y adjuntos y la reducción de la “brutal” brecha salarial que sufren los médicos de la sanidad pública que también trabajan en la privada.
