Colombres, la ‘Pequeña Habana’ asturiana que enamora con sus casonas coloniales
Un rincón del norte de España sorprende a los viajeros con un aire tropical que recuerda a Cuba
Se llama Colombres, y aunque apenas tiene 35 kilómetros cuadrados, este pueblo de Asturias parece sacado de otro mundo. Sus calles, presididas por mansiones de vivos colores, torreones, galerías acristaladas y jardines con palmeras, lo han convertido en lo más parecido a una “Pequeña Habana” en plena costa cantábrica. Y no es casualidad: en el siglo XIX, muchos de sus vecinos emigraron a América en busca de fortuna y, al regresar, levantaron auténticos palacios coloniales para dejar constancia de su éxito.
El sello indiano que lo hace único
Mientras la arquitectura tradicional asturiana se caracterizaba por la piedra y la sobriedad, Colombres se llenó de grandes casas con estilo neoclásico, miradores en voladizo y balaustradas que parecían trasladar al visitante directamente al Caribe. Estas mansiones no solo eran símbolo de riqueza, sino también una forma de diferenciarse de la burguesía local: los indianos querían mostrar con orgullo su identidad y su experiencia al otro lado del Atlántico.
Hoy, Colombres es mucho más que un destino pintoresco: está declarado Bien de Interés Cultural y también ha recibido el título de Pueblo Ejemplar de Asturias, un reconocimiento que lo sitúa en el mapa como uno de los lugares más fascinantes de la región.
Un paseo entre palacetes y jardines exóticos
El recorrido por la conocida Ruta Indiana es una inmersión en la historia y en el exotismo de este enclave. Entre sus paradas imprescindibles está la Quinta de Guadalupe, la joya arquitectónica del pueblo, con su fachada blanca y azul que hoy alberga el Archivo de Indianos y el Museo de la Emigración.
También destacan la Casa Roja de Eduardo Sánchez Escalante, la Casa Consistorial de Manuel Ibáñez Posada —banquero en México—, la Casa de las Palmeras de Perfecta Sánchez Escalante o las espectaculares Casas Gemelas de Florencia Noriega. Cada una guarda una historia de esfuerzo, viajes y regresos que se respira en cada esquina del pueblo.
Un viaje sin salir de España
Visitar Colombres es, en definitiva, como hacer un viaje a Cuba sin salir de Asturias. Con sus casonas coloridas, sus jardines exóticos y su aire nostálgico, este pequeño municipio de Ribadedeva ofrece una experiencia única que combina patrimonio, historia y un encanto colonial difícil de encontrar en otro lugar de España.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales