"¿Cómo va a distribuir la droga si no tiene dinero?": la defensa final de Laureano Oubiña en su último juicio en Asturias

El abogado de Laureano Oubiña asegura que el exnarco gallego no aparece en los libros de cuentas de la trama de tráfico de drogas que se juzga en Asturias. "¿Cómo va a ser el distribuidor si no cobra?", se preguntó hoy su abogado, Francisco García Berenguer, en el turno de alegaciones para explicar por qué pide la libre absolución para su cliente.

Según relató, "no hay ninguna vinculación objetiva" de Oubiña con la red. La única relación está fundamentada en una llamada que el gallego le efectuó en noviembre de 2017 a otro de los ahora imputados, Carlos M. La Fiscalía sostiene que en esa llamada ambos se referían a la droga usando la palabra clave "sumario". "En todo momento el que se refiere al 'sumario' es el otro acusado, no Oubiña", se defiende García Berenguer que señaló que se están sosteniendo "acusaciones muy graves sobre cosas difusas e incongruentes".

Otro de los ejemplos que expuso está relacionado con los motes por los cuales los acusados se referían a uno de los distribuidores de la droga. "El Grande", "El Gordo" o "El Poderoso" eran los apelativos que se le atribuyen a Oubiña "pese a que hay llamadas que dejan patente que los apodos estaban dirigidos a otro de los miembros".

Con todo ello, Oubiña muestra su disconformidad con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal (3 años), basada según alegan "en indicios" y pide la libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.