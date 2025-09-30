Así fue la despedida en Bruselas de la "cara visible" del Principado ante la Unión Europea durante treinta años: emoción y entre asturianos
"Sin ella no se entendería nuestra acción en la UE", asegura Adrián Barbón
Mario Bango
Después de 30 años representando como funcionaria al Gobierno de Asturias en la oficina de Bruselas como coordinadora de Asuntos Europeos, Remedios Bordiú se acaba de despedir en un acto celebrado en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). Rodeada de los colegas de todas las comunidades autónomas españolas, al acto asistieron también el embajador de la REPER, el gijonés Marcos Alonso, el también embajador representante de España ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Guillermo Ardizone, el eurodiputado Jonás Fernández o el que fuera candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, entre otros funcionarios y miembros de las delegaciones españolas.
En una breve intervención, Jonás Fernández destacó el papel que Remedios Bordiú -y su marido, Pedro Cervilla- han tenido siempre en la acogida a los asturianos vinculados a la UE. Y destacó especialmente su labor pedagógica para explicar el funcionamiento de las instituciones comunitarias. También hablaron varios de los colegas de otras comunidades para destacar su labor y su bonhomía. Bordiú agradeció vivamente las muestras de simpatía y cariño de todos los asistentes. Una de las últimas actividades de la funcionaria en Bruselas fue participar en la organización del reciente viaje del presidente Adrián Barbón a la capital comunitaria, quien agradeció en una nota en X su tarea y su profesionalidad: “Ha sido la cara visible de Asturias ante la UE tantos años que no se entendería nuestra acción y nuestra presencia sin ella”. Bordiú cesó en su actividad hoy, 30 de septiembre. Por el momento no se conoce quién la sustituirá en la oficina de Asturias.
