Duro Felguera, obligada a pedir una cuarta prórroga del preconcurso al no contar aún con la aprobación de la banca

Al final, tampoco ha llegado este lunes, como estaba previsto, un cambio de página en el arduo proceso de reflotamiento de Duro Felguera. La compañía asturiana, que lleva diez meses en preconcurso de acreedores, ha solicitado "in extremis" al juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una cuarta prórroga del preconcurso, esta vez hasta el 20 de octubre.

Hoy era el día en que expiraba el plazo del tercer aplazamiento del preconcurso, concedido el pasado día 1. El propio presidente de la compañía de ingeniería, Eduardo Espinosa, había transmitido el pasado miércoles al comité de empresa que su intención era no pedir una nueva prórroga al magistrado, toda vez que ya tenía consensuado con sus acreedores (la banca, la SEPI y diversos proveedores) el plan de reestructuración financiera con el que la cúpula cree que evitará la quiebra de la centenaria firma. El pasado jueves, la empresa remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un preacuerdo al respecto con la SEPI y los accionistas de control (Prodi y Mota-Engil México), pero aún no con la banca.

Y, en efecto, esa falta del apoyo, por ahora, de todas las entidades financieras acreedoras de Duro es lo que ha empujado a la petición de otra prórroga del preconcurso. Así, Duro ha pedido al juzgado un nuevo aplazamiento, según un nuevo comunicado remitido este lunes a la CNMV. En el escrito, la sociedad afirma que goza del "apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración".

Fuentes conocedoras han señalado a LA NUEVA ESPAÑA que "el plan de reestructuración está aprobado, pero falta que algunos bancos analicen y aprueben dicho plan".