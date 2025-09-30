A Duro se le acaba el tiempo: el juez inicia hoy la fase de análisis que decidirá la salvación o la quiebra de la compañía

Que llega el momento de la verdad para Duro Felguera es una frase que se ha dicho tantas veces estos últimos años que, como en la obra musical "Pedro y el lobo", se corre el gran riesgo de perder credibilidad. Pero, tarde o temprano, al igual que en la fábula, la realidad se acaba imponiendo y se abre un punto de inflexión que puede definir los acontecimientos. Este momento llega hoy, día en que finaliza la tercera prórroga del preconcurso de acreedores que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha concedido a la centenaria ingeniería asturiana. La compañía debe entregar hoy obligatoriamente al juzgado el plan de reestructuración financiera con el que pretende evitar la quiebra. Debe hacerlo hoy porque, tal como confirmaron a este diario fuentes conocedores, ayer aún no lo había hecho.

Si la empresa lleva diez años atravesando una dura marejada, el temporal arreció hace casi un año, en noviembre de 2024, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) obligó a la empresa a reformular sus cuentas desde el año 2022 debido a la provisión de 100 millones de euros que había realizado la compañía para hacer frente a un hipotético desenlace desfavorable en el litigio de la central energética que construía en Argelia. Aunque esa disputa acabaría solucionándose (mediante la cesión del proyecto a un grupo estatal chino), aquella reformulación disparó el patrimonio negativo de Duro desde los 155,5 hasta los 254,8 millones de euros.

El agrandamiento del agujero situó a la ingeniería en una posición de extrema debilidad financiera, con una carencia de liquidez que comprometía incluso el pago de las nóminas de sus entonces 1.500 trabajadores. Con el objetivo de que ningún acreedor pusiera solicitar el concurso, la compañía movió ficha y el 11 de diciembre se acogió el preconcurso. Se inició entonces una travesía de fechas límite y luchas contrarreloj para seguir convenciendo a los tribunales de que, con un poco más de tiempo, la solución era posible. Mientras tanto, las estrecheces de caja obligaban a asegurar mes a mes el abono de las nóminas.

Y, en efecto, el titular del juzgado gijonés, Rafael Abril Manso, ha dado desde entonces tres oportunidades a Duro con tres prórrogas del preconcurso, si bien en cada una de ellas el magistrado incorporaba más argumentos jurídicos para justificar los aplazamientos. Hasta que el último, emitido el pasado día 1, lanzaba algo parecido al un ultimátum, advirtiendo de que esa vez era "excepcional" y que no habría más salvo circunstancias "extraordinarias y sobrevenidas". Esto último no ha sido necesario, ya que la empresa ha optado finalmente por presentar el anhelado plan de reorganización financiera.

El horizonte pendiente

No obstante, esto no significa que el "via crucis" de Duro haya terminado. En caso de que Abril emita el auto de homologación (esto es, una suerte de "bendición" judicial al plan de reestructuración"), se abrirá un período de impugnaciones formales a dicho auto. Estas pueden proceder de cualquier acreedor o socio, o incluso del Ministerio Fiscal. La evolución de esta fase puede alargarse varios meses, según las fuentes consultadas.

Tras diez meses de un arduo proceso de negociaciones con los acreedores (la banca, la SEPI y varios proveedores), la empresa de ingeniería y bienes de equipo comunicó el pasado jueves a la CNMV un preacuerdo con la sociedad estatal y los accionistas de control –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– para aprobar la reestructuración.

Los inversores mexicanos, que hace dos años desembarcaron en la compañía con una inyección de 90 millones de euros, contribuirán de nuevo a su reflotamiento con una aportación que rondaría los 10 millones de euros, según han publicado distintos medios.