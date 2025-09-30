La economía de Asturias creció el pasado año el 3,1%, por debajo de la media nacional

La economía asturiana creció el pasado año el 3,1%, por debajo de la media nacional del 3,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El producto interior bruto (PIB) per cápita del Principado se elevó hasta 29.658 euros. Asturias se mantiene en el puesto undécimo entre las comunidades autónomas, a la cola entre las regiones de la mitad norte de España.

Seis comunidades autónomas (Murcia, Canaria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña) superaron en 2024 el crecimiento económico anual del conjunto del país que fue del 3,5%, mientras que las otras once y las dos ciudades autónomas crecieron por debajo de la media, entre ellas Asturias, con el 3,1%.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, Murcia registró el mayor aumento de PIB (4,5%), seguida de Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%). Por el contrario, las regiones que registraron el menor avance real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1%) y Melilla (1,2%), y Cantabria (2,3%).

El INE destaca que todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE), que fue del 1 %.

PIB por habitante

Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2024, con 44.755 euros por habitante, seguida por País Vasco (41.016 euros) y Navarra (39.076 euros). Por encima de la media de 32.633 euros también se situaron Aragón (36.446 euros), Baleares (36.011 euros) y La Rioja (34.475 euros).

La media de la UE son 39.870 euros solo superados por Madrid y País Vasco.

Las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), seguidas de Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros).

Asturias se sitúa en la parte media de la tabla, con un PIB per cápita de 29.658 euros. En concreto, ocupa la posición undécima, pero es la comunidad de la mitad norte de España con un menor nivel de PIB per cápita.