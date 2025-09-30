Fetumi, una fiesta para todos en el Pozo Sotón

La gran fiesta de las comarcas mineras tomará el primer fin de semana de octubre el Pozo Sotón con un amplio programa de actividades abiertas al público que proyectan la expresión artística, cultural y gastronómica del entorno. La Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) recupera para los ciudadanos la gran catedral minera de San Martín del Rey Aurelio con un completo programa de actividades pensado para atraer a público de todas las edades.

El mercado agroalimentario del Territorio Minero Economato Gourmet rendirá tributo a los emblemáticos establecimientos comerciales que durante décadas proveyeron a los habitantes de la cuenca central asturiana.

Público en Fetumi en una edición anterior. / Alvaro Fuente

Llevado a la actualidad, el salón dará visibilidad a productores agroalimentarios asentados en comarcas con un vínculo, actual o pasado, con la minería del carbón. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2024, una veintena de productores exhibirán sus productos, abiertos también a la degustación. Habrá mermeladas, mieles, embutidos, setas, repostería, vino de Cangas del Narcea, cervezas artesanas, quesos, chocolates, arándanos y kiwinos, productos cárnicos y hasta savia de abedul.

La gastronomía ambulante también hará escala en el Pozo Sotón, con varios food trucks implicados en el evento y los dos showcooking programados subirán al escenario a dos cocineros de la cuenca del Caudal y del Nalón, el mierense Marcos Cienfuegos y Diego García, de El Pintu en Laviana.

Showcooking del año pasado. / Cedida a LNE

Sobre las tablas también brillará el sábado el cantante Gastón Zadoff, quien protagonizará un concierto durante la sesión vermú. El plato fuerte llega el domingo con la actuación del gran Vicente Díaz, cuyos temas son ya emblemas de la canción asturiana.

Para el público más joven habrá hinchables y el Escape Room Inmotion Ratoncito Pérez se convertirá en un auténtico desafío. El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), espacio museístico alojado en la antigua Casa de Aseos, ofrecerá visitas guiadas gratuitas a lo largo de las dos jornadas.

Programa Fetumi 2025. / Cedida a LNE

Fetumi busca potenciar y divulgar el valor del patrimonio industrial asturiano, proyectando su enorme relevancia histórica, arquitectónica, tecnológica y social y contribuyendo a su posicionamiento como producto turístico. Los días previos a la fiesta popular la feria se enfoca en el público profesional, con ‘fam trip’ que mostrará a los integrantes de la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo “Visión” el potencial de la naturaleza minera asturiana.

Hunosa acerca, además, el patrimonio industrial a los ciudadanos, convirtiendo el Pozo Sotón en un espacio de disfrute colectivo y punto de reunión social y cultural. Será un fin de semana para disfrutar, aprender y redescubrir la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de las cuencas mineras.

Este año, además, Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural se celebrará en el Pozo Sotón en paralelo a Fetumi, lo que permitirá a ambas iniciativas generar sinergias y enriquecer la experiencia con propuestas complementarias que ponen en valor tanto el territorio como su futuro. Además, se trata de otro gran acontecimiento de carácter nacional que elige el icónico emplazamiento como espacio singular para eventos.