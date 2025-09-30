¿Funciona bien la tarjeta Conecta? El Principado y el PP se enzarzan: un «éxito» o un «desastre»

¿Funciona bien la tarjeta Conecta? Casi 370.000 asturianos utilizan este servicio en sus desplazamientos en el transporte público y está considerada por el Gobierno regional como uno de sus mayores éxitos. Pero el Partido Popular asegura ha criticado su mal funcionamiento y ha calificado de «desbordado e ineficaz» el servicio de atención al cliente.

«Decir que esto es un desastre falta a la verdad», ha dicho el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tras las críticas del diputado del PP Pedro de Rueda en la comisión parlamentaria celebrada este martes en la Junta General. Calvo ha definido la tarjeta Conecta como un «ejemplo de éxito» en movilidad, ya que ha propiciado un aumento de usuarios en el transporte público.

El consejero ha detallado los números: en menos de tres años la tarjeta Conecta ha alcanzado «casi 370.000 usuarios únicos» y se han registrado «1,4 millones de descargas con tarjeta, cerca de 300.000 solicitudes de usuarios y más de 41.000 incidencias atendidas». Según Calvo, estas cifras demuestran «un crecimiento espectacular» y la necesidad de adaptar la gestión a la nueva demanda. «Como servicio público no se duda de él, lo que hay que hacer es mejorarlo», ha afirmado. No obstante, ha admitido que «el consorcio no estaba preparado para asumir de inicio tantas solicitudes, incluso presenciales», pero que ese hecho no puede suponer una enmienda a la totalidad.

«El usuario recibe un servicio de mala calidad», dice el PP

Pedro de Rueda ha dibujado un panorama muy distinto. «En Android la aplicación suspende, con una nota de 2,5 sobre 5, y en iPhone directamente no funciona: tiene un 1,1, que es la nota mínima», ha denunciado. El diputado popular ha asegurado que «es imposible hacer nada con la app en iPhone y muy complicado en Android», lo que obliga a los usuarios a acudir presencialmente a las oficinas de Oviedo o Gijón.

«Si vives en otro punto de Asturias, pierdes la mañana entera en desplazarte, y cuando llegas, la persona que atiende reconoce que está desbordada y que el sistema no está preparado», ha afirmado. Además, el diputado del PP ha insistido en que el servicio actual «es lamentable, ineficiente y de mala calidad», hasta el punto de que algunos estudiantes han comenzado el curso «sin poder disponer de tarjeta».

De Rueda ha comparado la situación con otras comunidades: «En Madrid la app del transporte público tiene una nota de 4,6 y en Vizcaya un 3,8. Aquí, una buena idea va camino de morir de éxito». Por ello, ha exigido al consejero que adopte medidas urgentes: «No podemos mandar a todos los usuarios físicamente a las oficinas de Oviedo y Gijón a solucionar las incidencias».

«Funciona con absoluta normalidad», replica el consejero

Calvo ha negado que la aplicación sea inoperativa. «Decir que no funciona es falso. Yo utilizo la tarjeta Conecta sobre plataforma iOS y muchísima gente lo hace», ha defendido, aunque admitió «dificultades puntuales vinculadas a las actualizaciones de iOS, como sucede con multitud de aplicaciones». Con todo, ha insistido: «Hay 370.000 usuarios que funcionan con absoluta normalidad, con un inicio de curso que ha provocado un incremento exponencial de estudiantes».

Precisamente, al tratarse de una pregunta del PP, Calvo ha aprovechado para cuestionar la respuesta del Ayuntamiento de Gijón ante esta iniciativa, dado que allí gobierna el PP con Foro: «Gijón tiene ahora mismo 67.000 tarjetas Conecta más de las que tenía porque su concejal decidió no acudir a las ayudas del Estado, y por lo tanto los viajeros se ven obligados a usar la tarjeta Conecta en lugar de la tarjeta ciudadana».

Calvo se ha comprometido a mejorar la atención a los usuarios, pero rechazó de plano que el servicio pueda estar cuestionado: «Tenemos que mejorar la funcionalidad de la aplicación y reforzar la atención presencial, pero hablar de desastre directamente no se ajusta a la realidad», ha concluido.