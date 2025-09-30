Guerra abierta entre Asturias y el Gobierno de Sánchez por el Huerna: partidos y colectivos piden aprovechar una "unidad histórica" para tumbar el peaje

La unidad mostrada en torno a la supresión del peaje del Huerna, considerada "histórica" por los participantes en la reunión de la Alianza de las Infraestructuras, abre una nueva etapa de pulso político con el Gobierno de España y en la batalla jurídica abierta en Bruselas. El objetivo es claro: acabar con un pago "injusto", pero el primer paso es lograr la bonificación total del mismo y mantener la unanimidad todo el proceso.

Para Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta, el peaje "ha sido una injusticia prolongada durante demasiados años". "La diferencia ahora es que contamos con un dictamen que cambia las reglas del juego", dijo. Por ello, insistió en la necesidad de mantener el consenso durante todo el proceso.

Mientras, Luis Venta, diputado del PP, puso el enfoque en la bonificación, la cual, defendió, no puede estar supeditada a los Presupuestos Generales. "Queremos que haya una bonificación del 100% para el futuro inmediato", insistió, y puso de ejemplo medidas extraordinarias que se han tomado en otras comunidades, como la condonación parcial de la deuda a Cataluña.

Muy dura se mostró Carolina López, de Vox, para quien la Alianza es "otro ejemplo de marketing político". "Basta ya de dilaciones. Europa ha hablado, el peaje es ilegal, y a quien le corresponde acabar con este agravio histórico es al Gobierno de Pedro Sánchez", sentenció.

Delia Campomanes (Convocatoria-IU) afirmó que el Gobierno de Asturias debe "liderar la presión política y social junto con toda la sociedad asturiana, además de seguir evaluando las posibles fórmulas jurídicas para futuros recursos". "La unanimidad está en la presión política y social, en la calle y con todos los colectivos, pero también en explorar todos los ámbitos posibles", insistió.

"Por muchas declaraciones que haya, si no hay movilización, el Gobierno de España no nos hará caso", opinó Adrián Pumares, de Foro. E insistió en que el Gobierno central "debe atender los requerimientos de Bruselas y poner fin a este peaje". En cambio, Laura Tuero, de Somos Asturies, que acudió en representación de Covadonga Tomé (grupo mixto), adelantó que la única medida que apoyarán "será la supresión definitiva e inmediata del peaje" porque "no queremos que la población repare este fiasco político".

En el ámbito empresarial, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, adelantó que las asociaciones de transporte de viajeros y mercancías estudiarán reclamar judicialmente la devolución de las cantidades abonadas en el peaje. "Existen posibilidades reales de reclamar ese dinero y creemos que las empresas tienen un interés directo y legítimo", aseveró.

Para Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, lograr la supresión del peaje asturiano es "una cuestión de Estado. No solo es un problema asturiano, también afecta a la cohesión territorial y a la competitividad".

El vicepresidente primero de la Cámara gijonesa, Pedro López, calificó el peaje como "un agravio comparativo con otros territorios" y afirmó que "la solución debe producirse en el ámbito político por parte del Gobierno de España". Por su parte, el presidente de la entidad avilesina, Daniel González, opinó que el Ejecutivo central "elude su responsabilidad con Asturias y sus ciudadanos. El Ministerio de Transportes debe de asumir su obligación y suprimir o en su caso aplicar una bonificación total hasta que se pronuncie el Tribunal europeo".

Desde el sector sindical, secretario general de UGT en Asturias, Javier Lanero, subrayó la importancia de iniciar movilizaciones sociales y de implicar a la ciudadanía en esta batalla. "Queremos que el Gobierno de España vea una imagen clara y nítida de unidad en Asturias", afirmó. Mientras que José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en la región, destacó que la reunión sirvió para mostrar "la voluntad de canalizar lo que es un clamor: reparar una injusticia histórica y un agravio que padece Asturias".