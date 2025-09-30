El INE publicará censos de vivienda "cada tres años", anuncia en Oviedo su presidenta

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dispondrá de censos de vivienda “cada tres años” que van a permitir “ofrecer la información necesaria para que el diseño de políticas esté lo más informado que sea posible”. Así lo ha anunciado esta mañana en Oviedo, Elena Manzanera, presidenta del INE, minutos antes de la sesión inaugural de la reunión plenaria de la Comisión de Delegaciones del Instituto, que se celebra hasta este viernes en la capital del Principado.

Manzanera destacó el “ejercicio de modernización, como pocos países en el mundo”, llevado a cabo por el INE con el fin de afinar los datos de población y vivienda y así poder disponer de “un censo de población anual”.

En relación con la población, la máxima responsable del organismo estatal subrayó la dificultad de efectuar cuantificaciones rigurosas porque “tenemos que medir todas aquellas características que nos permiten definir a la población, y la movilidad dentro de la población es muy alta”.

Información, rapidez y economía

La estructura del INE consta de servicios centrales, emplazados en Madrid, y de una red de 52 delegaciones provinciales. Entre sus competencias figuran la gestión del padrón y del censo electoral. El delegado o delegada provincial del INE es, a su vez, el jefe de la oficina del censo electoral en la provincia. Una vez al año, toda la red territorial y los servicios centrales celebran una reunión con el objetivo de coordinarse, preparar el trabajo y poner en común ideas y estrategias.

Entre los desafíos más relevantes, Elena Manzanera citó los derivados de “la transformación que vemos día a día en nuestra sociedad”, y entre ellos concretó “la digitalización, la medición de nuevos fenómenos, la necesidad de ofrecer información cada vez más rápida o la aparición de nuevas fuentes de información que nos van a permitir atender esas necesidades”.

Otros ámbitos de particular complejidad son el económico y el empresarial, debido a que la globalización provoca “que las empresas tengan operativas que son muy difíciles de seguir y de medir”.

Inteligencia artificial

Con el fin de dar respuesta a los retos más acuciantes, el Instituto ha puesto en marcha la “Estrategia INE 2030”, concebida para “lanzar proyectos que nos permitan situar al INE en una situación de vanguardia” en su papel de “productor de información útil y relevante para la sociedad”.

En esta tarea, indicó Elena Manzanera, el INE está impulsando “una estrategia de implementación de la inteligencia artificial que va a permitirnos mejorar y adelantar la información que producimos”.