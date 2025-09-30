IU, sobre el coste de suprimir el peaje del Huerna: "En este país se han rescatado bancos; ahora hay que poner en primer lugar los intereses de Asturias"

Las palabras del secretario de Transportes, Antonio Santano, advirtiendo que el rescate del Huerna tendría un alto coste económico que pagaría la ciudadanía no han convencido en Asturias. Convocatoria por Asturias-IU respondió esta mañana al socialista recordando que el Gobierno central destinó dinero público para rescatar la banca y que ahora debe poner en primer lugar los intereses de Asturias.

“Quiero recordar que en este país se han rescatado entidades financieras y en este caso quienes pagamos el peaje somos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, principalmente, pero también los que vienen de fuera. Creemos que es un peaje absolutamente regresivo y se tiene que acabar, máximo una vez que la Comisión Europea ha declarado esa prórroga absolutamente ilegal”, afirmó Xabel Vegas.

El diputado reconoció que las últimas manifestaciones trasladadas por los representantes del Ejecutivo central le “inquietan” porque “dan motivos y razones contradictorios”. En primer lugar, detalló, “plantean que no se pueden oponer por el principio de validez de los actos de las administraciones y por seguridad jurídica. El secretario de Transportes, ayer, dijo que era una cuestión puramente económica”.

Para la coalición, antes que la cuestión económica es importante poner “en primer lugar los intereses de Asturias”. “Fue un Gobierno de España el que puso el peaje y el que lo prorrogó ilegalmente. Es una decisión política y, por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de todos los actores políticos, sociales y económicos, junto con el resto de la sociedad, para hacer entrar en sentido común al Ejecutivo”, añadió Delia Campomanes.

Una infraestructura estratégica

La diputada insistió que se está hablando de “una infraestructura estratégica”, la que permite a los asturianos salir a la meseta, y que “llevamos durante muchos años pagando injustamente y además ilegalmente”.

Ambos diputados insistieron en que el Principado debe dar la batalla para lograr la supresión cuánto antes, pero mientras tanto volvieron a reclamar una bonificación total del peaje, tal y como se acordó en la Alianza por las Infraestructuras.

Según apuntaron, teniendo en cuenta que la concesionaria ingresó el año pasado algo menos de 42 millones y que las bonificaciones actuales cuentan con una inversión de 12, ampliar durante un año una bonificación del 100 por cien tendría un coste extra para el Estado de 30 millones.

Sumar pide una reunión de urgencia

Rafael Cofiño, diputado en el Congreso, también mostró este martes su rechazo a mantener el peaje. Anunció que desde su agrupación ya trasladaron al Ministerio de Transportes su opinión al respecto y que solicitaron una reunión de urgencia.

“El grupo parlamentario y nacional de Sumar, y concretamente este diputado, se pone a disposición de las fuerzas asturianas para apoyar la defensa de la supresión, para usar todas las herramientas parlamentarias que sean necesarias”, afirmó.

Y añadió: “El Ministerio de Transportes tiene que rectificar su posición, se tiene que poner de parte de la sociedad asturiana y el dictamen de la Comisión Europea es el marco adecuado para suprimir de una vez por todas el peaje del Huerna”.