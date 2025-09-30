¿Por qué los jueces de violencia sobre la mujer claman contra el Gobierno? "Es inasumible"

Más de un centenar de jueces y juezas especializados en Violencia sobre la Mujer han advertido este martes de la situación de "colapso" que se avecina en los juzgados a raíz del aumento de competencias que deberán asumir a partir del 3 de octubre y han acusado al Gobierno de hacer "caso omiso" a sus peticiones. Es una reivindicación que viene de largo y que ha llevado al límite a varios jueces, que consideran que no tienen los recursos necesarios para asumir más carga de trabajo.

Desde el viernes, estos jueces deberán hacerse cargo de los procesos por violencia sexual, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina, como estableció la Ley de Libertad Sexual.

"El 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas destinados en estos Juzgados emitimos un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años, en los que, tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios", aseguran los jueces en el comunicado.

"Ante ese comunicado, se aseguró por el Ministro de Justicia que se iban a crear un 50 % más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario. Pero la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026", destacan los magistrados.

"La realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas. La realidad es que no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica", claman los jueces que firman el manifiesto.

"La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas. La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente", finalizan.

Entre los firmantes hay tres juezas de Asturias: Estrella María González Maroño, del Juzgado de Violencia de Gijón; Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, Violencia de Oviedo (Asturias) y Virginia Fernández Pérez, que ocupaba la plaza en el Juzgado de Violencia de Oviedo y que pasó al Juzgado de lo Penal.