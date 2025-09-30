Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La OSPA se va a Portugal: la orquesta sinfónica del Principado más internacional

La formación asturiana pone rumbo, por segunda vez, al Festival Internacional de Bragança donde compartirá escenario con destacados solistas de todo el mundo

Concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos de Gijón.

Concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos de Gijón. / Ángel González / Ãngel GonzÃ¡lez

Jonathan Mallada Álvarez

Jonathan Mallada Álvarez

Oviedo

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que presentó la nueva temporada 2025-2026 hace apenas cinco días con nuevo gerente, Oriol Roch, al frente, pone rumbo esta semana a Portugal para tomar parte, por segunda vez, en el Festival Internacional Classicfest de Bragança. Los músicos tocarán bajo las órdenes de su director titular, Nuno Coelho, y ofrecerán un total de dos conciertos, los días 1 y 2 de octubre a las 21.00 horas, en el Teatro Municipal de Bragança.

En ambas citas los programas presentan obras de gran interés. En el primero se interpretará la “Obertura” de “La flauta mágica” mozartiana y la “Sinfonía número 3 en mi bemol mayor” de Beethoven; es decir, la famosa “Eroica”. Para la segunda jornada la formación asturiana pondrá en liza la “Sinfonía número 7 en si menor” de Schubert y el “Concierto para piano, violín y violonchelo en do mayor”, op. 56 de Beethoven, compartiendo escenario con el pianista Filipe Pinto, la violinista Esther Hoppe y el violonchelista Christian Poltéra.

Los tres solistas poseen una amplia experiencia como solistas. Filipe Pinto-Ribeiro es uno de los artistas portugueses más destacados de las últimas décadas, alcanzando una notable proyección internacional como pianista solista y músico de cámara, siendo director artístico del Festival Internacional de Bragança desde el año 2021. Esther Hoppe es una excelente solista y pedagoga que, desde 2013 ejerce como profesora de violín en la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Por su parte, Christian Poltéra es uno de los violonchelistas más solicitados en la actualidad y ejerce la docencia en la Universidad de Lucerna.

A través de esta participación, la OSPA va, poco a poco, consolidando su proyección más allá del Principado de Asturias y su creciente reconocimiento en el panorama ibérico.

