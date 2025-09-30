Paso clave para que haya trenes privados en el AVE asturiano: cuántos servicios tendrá Asturias, qué fechas se manejan...

Sobre la bocina. El Gobierno central inició esta mañana el proceso de la segunda fase de la liberalización de la Alta Velocidad ferroviaria, lo que afecta de lleno a Asturias, ya que en este momento solo Renfe, empresa pública, opera la línea de AVE en el Norte.

Los planes de Renfe prevén que en la línea asturiana haya 24 nuevos servicios diarios con Madrid, aunque todavía faltan muchos años para que exista competencia privada en el Principado y es un proceso incierto debido a la falta de material rodante de los operadores.

Adif, responsable de la infraestructura, informó hoy de la puesta en marcha de este proceso con el envío a los operadores de la propuesta de oferta de capacidad marco en los corredores Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva, con el objetivo de abrir el proceso de recepción de solicitudes en estos nuevos corredores a lo largo de 2026.

Se trataba de un asunto pendiente del Gobierno, ya que estaba previsto que el proceso se hubiese iniciado en el primer trimestre de 2026. El Corredor del Norte, donde también está Galicia, es el único donde Renfe no tiene competencia privada. "Este envío se realiza con carácter previo a la publicación de la oferta en una modificación de la Declaración sobre la Red (DR) de Adif y Adif AV de 2026, para que los operadores puedan realizar sus observaciones. La publicación en la DR irá precedida, asimismo, por el correspondiente informe de la CNMC, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario", destacan en Adif.

Las empresas interesadas y las fechas

"La modificación de la DR incluirá, además de la oferta de capacidad marco (compuesta por un máximo de 72 nuevos servicios diarios: 32 surcos por día en el caso de la conexión Madrid-Galicia, 24 entre Madrid-Asturias/Cantabria y 16 en la línea Madrid-Cádiz/Huelva), las franjas horarias disponibles para circular, el calendario y las reglas para el desarrollo del proceso", concretan en el gestor de las infraestructuras. El proceso, que será supervisado por la CNMC, concluirá, previsiblemente, a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco.

De momento, consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, empresas del sector aseguran que todavía no se les ha comunicado los detalles concretos.

En el caso de Asturias, la liberalización del AVE se trata de un proceso con enorme complejidad. Hay tres compañías claves: Ouigo, que es una filial de SNCF, del estado francés; Iryo, un conglomerado cuyo principal capital es italiano, a través de Trenitalia y la asturiana Alsa, que ya han mostrado interés por entrar en el mercado del AVE asturiano. Las dos primeras citadas ya operan en otros corredores de España.

El problema que se presenta para estos operadores es la falta de material rodanet. Ouigo e Iryo tienen trenes que operan en ancho europeo, lo que les hace incompatibles con Asturias, ya que desde León hasta el Principado hay ancho ibérico. Los trenes de Renfe que operan en la región son de ancho variable, lo que les permite cambiar de una vía a otra de forma automática.

Las empresas privadas, pues, carecen del tipo de trenes que funcionan en Asturias y la fabricación de este tipo de convoyes son muy costosas y a largo plazo. Renfe, además, opina que no hay espacio para otro operador.