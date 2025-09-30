Condecoraciones para 27 agentes y el orgullo de que Asturias "es una de las regiones más seguras de España": así festejó la Policía Nacional los Ángeles Custodios

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, se vistió esta mañana de solemnidad, orgullo y emoción con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Un día para reconocer la labor constante de los agentes que, desde cada rincón de Asturias, trabajan para garantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos.

Desde la dana de Valencia hasta el día del apagón, el acto recapituló todas las intervenciones del Cuerpo, que esta mañana lució con orgullo su uniforme. El comisario jefe de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, abrió el acto con un discurso en el que reivindicó la vocación de servicio que da sentido a la profesión. “El Cuerpo Nacional de Policía quiere conocer los problemas de la ciudadanía para poder aportar soluciones. Si generamos confianza, los problemas, cuando surjan, serán menores y de mejor solución”, afirmó.

Con apenas once meses al frente de la Jefatura asturiana, aseguró sentirse “honrado y agradecido”, ya casi “un asturiano más”. Subrayó la necesidad de seguir avanzando en la modernización del cuerpo: formación continua, mejores medios materiales y económicos, pero también —y sobre todo— compromiso, lealtad y trabajo en equipo. “Tenemos policías con talento, formación y capacidad. Pero lo fundamental es alinear ese talento con la organización y fomentar la cooperación. Solo así cumpliremos nuestros objetivos asistenciales, preventivos y de investigación”, señaló, reivindicando el valor de la disciplina y la legalidad como columnas vertebrales de la institución.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quiso poner rostro y nombre a la labor policial en el Principado. Recordó la profesionalidad demostrada durante la pandemia, la lucha diaria contra el tráfico de drogas y la explotación sexual, así como las investigaciones más delicadas: los recientes asesinatos machistas que conmocionaron a la sociedad asturiana.

“No hay palabras suficientes para honrar vuestro valor y vuestra entrega”, afirmó, subrayando que cada víctima de violencia de género recuerda la necesidad de justicia, compromiso social y determinación institucional.

La Delegada destacó además que Asturias es una de las comunidades más seguras de España: “La seguridad es un patrimonio colectivo que nos hace más atractivos como tierra para vivir, para invertir y para visitar. Y esa seguridad se sostiene gracias al trabajo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de las Policías Locales”. Anunció que, desde 2018, se han incorporado casi 14.400 nuevos agentes en España, un respaldo “real y tangible” del Gobierno central, que este año ha completado más de 8.000 nuevas plazas. “La seguridad no es un gasto: es una inversión en convivencia, confianza y libertad”, sentenció.

Reconocimientos y medallas

El acto vivió uno de sus momentos más emotivos con la entrega de condecoraciones. La Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco fue impuesta a 27 policías y 7 personas ajenas al cuerpo: la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes; el Teniente Coronel de la Delegación de Defensa de Asturias, Jesús Ángel Rueda; el Capitán de la Guardia Civil, Francisco Javier García; el Inspector de la Policía Local de Oviedo, Jacobo Fernández Pérez; la Técnica Superior de la Delegación de Gobierno, Blanca Rosa Viejo; el Cabo Primero del Ejército de Tierra, Javier Salguero Rodríguez, y la Guardia Civil Raquel Álvarez Vega.

Igualmente, se hizo entrega de metopas distinguidas a la Asociación Centro Trama, al Colegio Público La Ería, a la Doctora Laura García Isidro, a Francisco Javier Fernández y a Loli Ferrero Hidalgo.

“El orgullo de pertenencia se basa en el trabajo bien hecho, aquel que pone siempre en primer lugar el cumplimiento de la legalidad”, había recordado el comisario jefe. Y cada medalla entregada dio valor a esa idea, como símbolo no de un fin alcanzado, sino de un camino que se sigue recorriendo.

Asturias, un territorio seguro

Más allá de los discursos y las condecoraciones, lo que quedó patente es que Asturias cuenta con una Policía Nacional preparada y comprometida con su tierra. La seguridad, destacaron tanto Lastra como Moreno, no es solo una estadística, sino "un valor que hace posible la vida en libertad, la cohesión social y la confianza ciudadana en sus instituciones".

La soprano Tina Gutiérrez y el tenor Gonzalo Quirós pusieron voz al himno de la Policía Nacional que retumbó en el auditorio. Adriana Lastra fue la encargada de poner el broche final con tres vítores: a España, al Rey y a la Policía Nacional. Y con el himno nacional interpretado por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo concluyó la festividad.