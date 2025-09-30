Queipo abre la puerta a una coalición con Foro: "Es necesario unir fuerzas porque lo importante es liberar a Asturias del PSOE"

La coalición entre el Partido Popular y Foro está hoy un paso más cerca. El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, recogió este martes el guante lanzado el sábado por la alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, Carmen Moriyón, abriendo la puerta a que ambas formaciones acudan conjuntamente a las elecciones de 2027. "Estoy muy de acuerdo con su reflexión. Creo que es necesario unir fuerzas porque lo importante es liberar a Asturias del Partido Socialista", afirmó esta tarde durante la reunión del comité ejecutivo regional.

Queipo se puso a la disposición de Moriyón y de Foro para "hablar todo lo que sea necesario para acabar, de una vez por todas, con casi 40 años de régimen socialista en Asturias". Y puso de ejemplo el trabajo realizado por ambos partidos hasta ahora en Gijón. "Hoy Gijón, como Oviedo, forma parte del grupo de ciudades que marca el paso a muchas otras", aseguró.

El líder popular insistió en que están preparados para asumir su "responsabilidad y para hacer realidad ese mejor futuro para nuestra tierra. Y los asturianos lo saben. Lo haremos, lo haremos juntos, y lo haremos por Asturias".

Gobierno a golpe de portada de periódico

Queipo reitero que Adrián Barbón "no tiene ni ideas ni proyecto para nuestra tierra". "El Gobierno se mueve a golpe de portada de periódico del día anterior", aseguró. Y puso varios ejemplos. En primer lugar, el IRPF, cuya modificación no se puso sobre la mesa hasta que "Salvador Illa lo hizo en Cataluña", a pesar de que previamente los populares habían presentado hasta dos veces una proposición de ley en esta materia.

"En Asturias no necesitamos pagar más impuestos, todo lo contrario. El debate no es si subir o no el tipo a las rentas altas. El debate es por qué el PSOE se niega a bajarlo a las rentas medias y bajas", afirmó.

Queipo no dejó pasar la ocasión de lanzarle un dardo a Guillermo Peláez, al que "le gusta más ejercer de portavoz del Gobierno que de consejero de Hacienda. Y no deja de meter la pata tanto en lo uno, como en lo otro".

Otro ejemplo de la gestión del Ejecutivo regional. "Barbón solo habló de Educación porque su pésima gestión llevó a nuestros docentes a protagonizar la mayor huelga de la historia de la educación en Asturias. Habló en el debate, pero cuando tenía que dar la cara ante los manifestantes se fue de Asturias para que no le viesen. Ya ningún docente se cree sus promesas", criticó. Y habló de incendios "porque este año, una vez más, tuvimos la desgracia de volver a sufrirlos en nuestra tierra".

Gaza, una "masacre"

Se detuvo también en su intervención a hablar de Gaza. Acusó al Gobierno regional de utilizar "una tragedia para no hablar de la realidad de Asturias" y defendió que "bajo ningún concepto se puede tratar de sacar rédito político de una masacre".

Sobre el Huerna fue muy claro: "hemos de acabar con el peaje". El presidente de los populares asturianos considera que no se puede esperar "a una vía judicial que no nos compete y que tardará años". "El peaje del Huerna es un problema de voluntad política. El peaje del Huerna es un problema político. Y hemos de acabar con él, tanto si hay nuevos Presupuestos Generales del Estado como si no", insistió.

Cambios en la cúpula regional

Queipo anunció durante el comité la reorganización de la cúpula surgida tras el congreso de noviembre de 2023. El diputado nacional Silverio Argüelles deja de ser vicesecretario de Organización ("número tres") una vez ha pasado a formar parte del comité ejecutivo nacional. Esta responsablidad la asumirá su secretaria general, Beatriz Llaneza. De esta forma, replicaría el modelo impulsado por Alberto Núñez Feijóo hace dos meses, cuando concentró en la figura de su "número dos", Miguel Tellado, las responsabilidades de organización, reduciendo la estructura orgánica.

Además de Llaneza y Argüelles, el comité de dirección del PP de Asturias lo conforman Marifé Gómez, teniente de alcalde de Cangas de Onís y vicesecretaria de Concejos y Parroquias; Leticia González, concejala de Oviedo y vicesecretaria de Sectores Productivos; José Manuel Rodríguez «Lito», senador y vicesecretario de Política Territorial; Manuel Purón, presidente de Nuevas Generaciones en Oviedo y encargado de Formación; Beatriz Polledo, diputada regional y vicesecretaria de Acción Social; y Andrés Ruiz, diputado regional, presidente local de Gijón y vicesecretario de Participación y Transparencia.

El comité de dirección se completa con los números uno por Asturias en el Congreso y en el Senado, Esther Llamazares y Pablo González, respectivamente; y los presidentes de los comités de alcaldes, José Manuel Fernández Díaz, regidor de Peñamellera Baja; del comité electoral, Soledad Gorrite; y de Derechos y Garantías, David Mérida.