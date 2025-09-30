Queipo hace cambios en la dirección regional del PP y medita replicar en Asturias el "modelo Feijóo"

Cambios en la dirección del PP asturiano. El presidente de la formación, Álvaro Queipo, anunciará esta tarde en una reunión del comité ejecutivo autonómico que comenzará a las 19.00 horas en la sede regional una reorganización de la cúpula surgida tras el congreso de noviembre de 2023. El diputado nacional Silverio Argüelles dejará de ser vicesecretario de Organización ("número tres") una vez ha pasado a formar parte del comité ejecutivo nacional. Queipo medita que esta responsablidad la asuma su secretaria general, Beatriz Llaneza. De esta forma, replicaría el modelo impulsado por Alberto Núñez Feijóo hace dos meses, cuando concentró en la figura de su "número dos", Miguel Tellado, las responabilidades de organización, reduciendo la estructura orgánica.

El orden del día de la reunión de esta tarde recoge en su primer punto un informe del Presidente bajo el epígrafe "propuestas de acuerdo de estructura orgánica del Partido". Será entonces cuando Queipo anuncie a todo su equipo la remodelación prevista. Beatriz Llaneza ganaría mucho peso en la formación en el caso de que finalmente Queipo opte por concederle la responsabilidad de Organización, cuestión que a estas horas aún medita con su "núcleo duro".

Además de Llaneza y Argüelles, el comité de dirección del PP de Asturias lo conforman Marifé Gómez, teniente de alcalde de Cangas de Onís y vicesecretaria de Concejos y Parroquias; Leticia González, concejala de Oviedo y vicesecretaria de Sectores Productivos; José Manuel Rodríguez «Lito», senador y vicesecretario de Política Territorial; Manuel Purón, presidente de Nuevas Generaciones en Oviedo y encargado de Formación; Beatriz Polledo, diputada regional y vicesecretaria de Acción Social; y Andrés Ruiz, diputado regional, presidente local de Gijón y vicesecretario de Participación y Transparencia.

El comité de dirección se completa con los números uno por Asturias en el Congreso y en el Senado, Esther Llamazares y Pablo González, respectivamente; y los presidentes de los comités de alcaldes, José Manuel Fernández Díaz, regidor de Peñamellera Baja; del comité electoral, Soledad Gorrite; y de Derechos y Garantías, David Mérida.