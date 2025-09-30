La réplica de Calvo al Ministerio: "Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste"

El debate sobre la supresión del peaje del Huerna está en su legalidad, no en lo que costaría. Este ha sido el mensaje del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, después de que el secretario de Estado de Infraestructuras, Antonio Santano, hubiese esgrimido el "coste milmillonario" y el hecho de que "lo pagaría toda la ciudadanía" como argumentos para rechazar la eliminación del peaje o su bonificación.

Calvo ha intervenido este martes en la comisión de su área de la Junta General del Principado y a preguntas del diputado forista Adrián Pumares ha recalcado que la prórroga del peaje del Huerna, aprobada en el año 2000, "si fue ilegal no puede generar efectos". Se refería al dictamen de la Comisión Europea que considera irregular e ilegal conforme al derecho comunitario la ampliación de la concesión del Huerna hasta 2050.

En otro momento de la comisión, Calvo ha señalado que si él fuese el responsable del Ministerio de Transportes sabría qué hacer ya con el peaje del Huerna: eliminarlo.

El consejero de Movilidad ha querido así centrar el debate en la anulación de la concesión, con ese respaldo de Bruselas, y no en el cálculo de un hipotético rescate de la infraestructura.

Calvo ha recordado que el informe comunitario reveló un “relato absolutamente demoledor de cómo se gestionó la prórroga y la privatización de la autopista del Huerna”. Según ha explicado, el dictamen ha permitido constatar “la relación causa-efecto entre la privatización y el inflado artificial del valor de estas vías para lograr su prórroga”, lo que evidenciaría que “se buscaron intereses que no eran los públicos ni el interés general”.

El consejero ha insistido en que el Gobierno asturiano “no renuncia a ninguna de las actuaciones posibles” y ha defendido la necesidad de actuar con “transparencia” en coordinación con la Alianza por las Infraestructuras. Como alternativa inmediata, ha recalcado que “si la anulación de la prórroga no se considera jurídicamente viable, se puede bonificar al 100 % desde ya, porque sabemos cuánto cuesta: son los 48 millones de euros que pagan cada año los usuarios del Huerna”.

Pumares pide unidad y presión política

En su intervención, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha destacado que “no es habitual que haya un consenso tan amplio y tan unánime en torno a un asunto”, en alusión al documento común aprobado en la Alianza por las Infraestructuras. “Todos los partidos políticos y los agentes sociales se han sumado, incluso colectivos cuya prioridad no era el Huerna, como los vinculados a las cercanías ferroviarias, y que aun así apoyaron el acuerdo”, ha subrayado.

Pumares ha explicado que inicialmente había valorado retirar su pregunta tras la reunión de este lunes de la Alianza por las Infraestructuras, pero decidió mantenerla “para mostrar el acuerdo y el apoyo a ese documento que se elaboró por parte de la consejería y se nos trasladó ayer a los grupos”. En su intervención, ha pedido al Ejecutivo autonómico que sea “parte activa en todo este proceso” y que ejerza presión sobre el Gobierno central. “Lo que sí le pido al consejo de gobierno es que sea parte activa a través de ese informe jurídico, a través de ese informe económico y a través también de plantar cara al Gobierno de España”, reclamó.

El diputado de Foro ha enumerado los frentes de actuación que considera imprescindibles: “Por un lado, la presión política; en segundo lugar, la movilización ciudadana, que debe ser sostenida en el tiempo y por parte de todos los agentes sociales; y en tercer lugar, la vía jurídica, con la posibilidad de acudir al Supremo, como ya apuntaron varios juristas”.

Llamamiento a adherirse al manifiesto

Calvo ha recogido el guante y ha destacado la importancia de la unanimidad alcanzada. “Creo que la reunión de ayer fue un reflejo de esto que me está diciendo hoy. A veces hace falta tener escrito negro sobre blanco cuestiones tan evidentes como las que establece el dictamen de la Comisión Europea”, ha sostenido.

El consejero ha anunciado que se abrirá un canal para que “la multitud de colectivos, instituciones y organismos que quieran adherirse puedan hacerlo a través del correo electrónico de la consejería”. En su opinión, esta movilización social será determinante: “La gente tiene que entender que si la prórroga fue ilegal no puede generar efectos, y por tanto ahí está el centro de este asunto, no en evaluar cuánto cuesta un rescate”. Está convocada una concentración reivindicativa para el próximo 17 de octubre en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

El Gobierno central mantiene su negativa a eliminar de inmediato el peaje, pero Asturias prepara un frente común. “Entre tanto, si no se ve viable la anulación, lo que corresponde es que se bonifique al 100 % desde ya”, ha insistido Calvo, reforzado por el respaldo unánime de los grupos políticos y los agentes sociales.