La respuesta del PSOE de Gijón al Ministerio de Transportes: "También pagó la ciudadanía el rescate de las autopistas radiales de Madrid"

El argumento empleado por el secretario de Estado de Transportes, Antonio Santano, para rechazar la supresión del peaje del Huerna, aduciendo su elevado coste y que repercutiría en el conjunto de los ciudadanos, ha recibido las críticas del secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), García replica que esa situación se produjo también con el rescate de las autopistas radiales de Madrid, en las que el Estado asumió el coste de la supresión, indemnizando a las concesionarias.

"Es cuestión de justicia y voluntad políticas", afirma el líder de los socialistas gijoneses. Monchu García asegura que "todo lo público lo paga la ciudadanía", y refiere como ejemplo la sanidad o la educación, y también el rescate de las vías de alta capacidad madrileñas.

"No somos l@s asturian@s quienes debemos decir de dónde mover ese dinero común, pero si quieres pregunta y te decimos", afirma García en el mensaje en el que etiqueta al propio Secretario de Estado.

El Gobierno regional, todos los partidos con representación parlamentaria, los colectivos empresariales y los sindicatos han firmado un manifiesto común (en el marco a de la Alianza por las Infraestructuras) en el que exigen la supresión del peaje del Huerna, tras el dictamen de la Comisión Europea que considera "ilegal" la ampliación de la concesión hasta 2050 acordada por el Gobierno central en 2000, bajo un gobierno de José María Aznar.

El Ministerio de Transportes, que encabeza Óscar Puente, ha respondido a Bruselas rebatiendo los argumentos de la Comisión y rechazando la liberación del pago por circular por la única vía de alta capacidad entre Asturias y la Meseta.

La Alianza por las Infraestructuras, bajo el "liderazgo" del Gobierno regional, que ha asegurado ponerse a la cabeza de la reclamación, ha convocado una gran movilización social el próximo 17 de octubre en la plaza de la Escandalera de Oviedo, para mostrar la reclamación de los asturianos sobre la supresión del peaje.

El manifiesto (acordado sin apenas debate entre el Gobierno regional, los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos para reclamar la gratuidad inmediata del peaje del Huerna) destaca el lastre territorial que supone para Asturias su mantenimiento y considera "un agravio histórico" que "penaliza" la economía asturiana y "limita" su desarrollo.