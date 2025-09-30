¿Serán 13 o 7 millones de euros? Principado y Universidad chocan por el coste de llevar la matrícula gratuita a todos los cursos

Discrepancia de cifras en el coste para las arcas del Principado de la gratuidad de la matrícula universitaria, la medida anunciada a bombo y platillo en la Junta General por el presidente, Adrián Barbón. Mientras el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, situó ayer la cuantía entre los doce y los catorce millones de euros, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, la cifró en siete millones. Y anunció, además, condicionantes para optar a ella tras una semana de debate: se exigirá un mínimo de asignaturas aprobadas a partir del segundo curso y los alumnos de nuevo ingreso deberán haber hecho las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Asturias.

"Siempre hemos vinculado esta medida al desempeño académico, siguiendo los criterios que ya utiliza el Ministerio de Educación para las becas", señaló Peláez. Un criterio que mediría el número de aprobados. El Ministerio exige actualmente un mínimo del 65 por ciento de los créditos para seguir disfrutando de las ayudas a partir del segundo curso. Lo mismo pide la Xunta de Galicia, que financia los estudios a partir del segundo año a quienes superen el 90 por ciento de los créditos en Humanidades y Ciencias Jurídicas, el 80 por ciento en Ciencias de la Salud y el 65 por ciento en Ingeniería y Ciencias. Una condición que, según fuentes cercanas al Ejecutivo regional despierta cierto debate en Izquierda Unida (socios de Gobierno), que pide la gratuidad de los másteres para "la clase trabajadora".

Otro de los requisitos anunciados ayer afecta a los alumnos nuevos universitarios. El pasado 30 de junio, el Consejo de Gobierno aprobó la gratuidad para todos los alumnos de primero de carrera, anunciándolo como una medida que permitía "la atracción de estudiantes, tanto de otras comunidades como del extranjero".

Sin embargo, ayer, el consejero de Hacienda aseguró que los jóvenes que quieran optar a la gratuidad en la Universidad de Oviedo deberán hacer la PAU en Asturias, lo que, en sus palabras, garantiza que la ayuda esté orientada al estudiantado regional. "El Principado asumirá ese dinero mediante una transferencia por las matrículas, como ya señaló el rector", puntualizó. Algo que obligará a reformular el criterio que ya se ha adoptado a este curso y que no exige ningún requisito.

El Consejero valoró que el anuncio haya generado discusión pública. "Agradecemos que la propuesta haya generado debate, porque nos permite explicarla y ponerla en valor", afirmó. Peláez también apuntó que el objetivo del Gobierno es "seguir garantizando derechos y avanzar en el acceso a la educación pública con criterios de igualdad y de esfuerzo académico". Y añadió que la propuesta "se fundamenta en reforzar la educación como motor de igualdad de oportunidades y en aprovechar el talento de la sociedad asturiana". "Todos sabemos que los ricos no utilizan la universidad pública. Los ricos no quieren pagar la universidad de las clases trabajadoras a través de sus impuestos", dijo, en alusión a las críticas de que el modelo se aplique al margen de la renta.

El Rector pide más

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, cifró en "entre 12 y 14 millones de euros" el coste de implantar la gratuidad de la matrícula en el primer curso. "Eso es lo que el histórico nos dice que hemos venido ingresando en ese concepto. Por lo tanto, es previsible y razonable pensar que será lo que tendrá que asumir el Principado para compensarnos esa matrícula", señaló el máximo responsable de la institución académica. Villaverde indicó que ha solicitado al consejero de Ciencia –que se encuentra actualmente de viaje en Asia– "que nos veamos cuanto antes" con el objetivo de "descender todas esas medidas a cosas muy concretas".

Según el Rector, ahora toca "ir al detalle, ver exactamente hasta dónde alcanza, qué matrícula, qué tipo de matrícula, y ahí, afinando la maquinaria, sí que podremos tener un cálculo exacto de cuánto es o hasta cuánto asciende la compensación". La medida, precisó Villaverde, "va a seguir estando ligada a resultados académicos a partir del segundo curso". Y añadió. "Me parece muy razonable que si todos los asturianos, con independencia de su esfuerzo fiscal o de su capacidad económica, contribuimos a sufragar el coste o la inversión en los estudios universitarios, exijamos como sociedad a aquel que se beneficie de esas medidas un rendimiento y un resultado; me parece lógico y exigible".

La medida sigue suscitando dudas en la comunidad universitaria. Los exrectores coincidieron tras el anuncio en lo "sorprendente" de la normal que, según apuntaron algunos como Juan Vázquez rompería con el principio de equidad. También generaría desigualdades entre comunidades de convertirse Asturias en una de las pocas regiones en ofrecerlo. Algo que quedaría "solventado" con el nuevo criterio anunciado ayer que limitaría la gratuidad a los estudiantes examinados de la PAU en la región.

Los matices explicados ayer ponen ahora el foco en la cuantía de fondos públicos que se destinarán. Sin saber aún a cuanto ascenderá la financiación de los estudiantes que hayan ingresado este año en la Universidad de Oviedo, ya que la matrícula final se conocerá en el mes de diciembre. Para esta partida, el Ejecutivo baraja una horquilla de entre 2,5 y 2,9 millones de euros. n