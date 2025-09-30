Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tecnológica asturiana Izertis eleva casi un 19% sus ingresos hasta junio

La consultora también aumenta su ebitda en el primer semestre, un 9,2%

Pablo Martín, presidente de Izertis, en la reciente presentación del plan estratégico, en Madrid.

Yago González

Oviedo

La tecnológica asturiana Izertis, con sede en Gijón, ha obtenido unos ingresos de 78 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 18,9% respecto al mismo periodo de 2024. Asimismo, el ebitda de la compañía (esto es, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se cifró en 11 millones, un 9,2% más.

La consultora, según un comunicado enviado este martes, considera que estos datos suponen avanzar "con paso firme" hacia su objetivo del año 2030, cuando aspira a alcanzar los 500 millones en ingresos y los 65 millones de ebitda.

Según Lourdes Argüelles, directora financira de Izertis, los resultados permitirán a la firma "mejorar la competitividad y continuar creciendo de una forma sostenible y global".

La compañía comenzó a cotizar en el Mercado Continuo el pasado mes de julio. Son ya tres las empresas tecnológicas asturianas en la Bolsa, ya que a Izertis se suman Seresco, que cotiza en el BME Growth (el mercado de las pymes), y Treelogic, que acaba de recibir la aprobación para ingresar en ese mismo mercado.

