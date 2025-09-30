La tecnológica asturiana Izertis eleva casi un 19% sus ingresos hasta junio
La consultora también aumenta su ebitda en el primer semestre, un 9,2%
La tecnológica asturiana Izertis, con sede en Gijón, ha obtenido unos ingresos de 78 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 18,9% respecto al mismo periodo de 2024. Asimismo, el ebitda de la compañía (esto es, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se cifró en 11 millones, un 9,2% más.
La consultora, según un comunicado enviado este martes, considera que estos datos suponen avanzar "con paso firme" hacia su objetivo del año 2030, cuando aspira a alcanzar los 500 millones en ingresos y los 65 millones de ebitda.
Según Lourdes Argüelles, directora financira de Izertis, los resultados permitirán a la firma "mejorar la competitividad y continuar creciendo de una forma sostenible y global".
La compañía comenzó a cotizar en el Mercado Continuo el pasado mes de julio. Son ya tres las empresas tecnológicas asturianas en la Bolsa, ya que a Izertis se suman Seresco, que cotiza en el BME Growth (el mercado de las pymes), y Treelogic, que acaba de recibir la aprobación para ingresar en ese mismo mercado.
