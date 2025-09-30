La "trampa" del peaje en el que parece que no hay que pagar: "Una multa sin darte cuenta"

El peaje está a debate, sobre todo en Asturias. El Gobierno del Principado y la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita han reclamado este lunes la bonificación inmediata del 100% del importe del peaje del Huerna (AP-66) para todos los usuarios, mientras se completan los procedimientos jurídicos y administrativos para anular definitivamente la concesión. El manifiesto presentado en Oviedo parte del dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66, aprobadas sin licitación pública y contrarias a la normativa comunitaria. El Principado sostiene que esa decisión constituye un “agravio histórico” que ha penalizado la competitividad de la región durante décadas.

En España, de momento, los peajes vigentes se pueden pagar de tres maneras y siempre deteniéndose ante la barrera: pago en efectivo, tarjeta o por los denominados telepeajes o Via-T.

Por su parte, el pago de peajes en Portugal se ha simplificado gracias a la puesta en marcha de un sistema online para todos aquellos vehículos extranjeros. Los viajeros que accedan a Portugal solo por alguna de las autopistas que tienen habilitado un peaje electrónico -por ejemplo la A28 que enlaza con la entrada desde Tui o la A24 para los que proceden de Ourense- ya pueden realizar el pago de los mismos de forma online. Este se realiza a través del sistema Easytoll, asociando la matrícula del vehículo a una tarjeta bancaria y sin tener que parar en las entradas y salidas de la autovía. Así cada vez que el turismo pase por alguno de estos puntos de peaje, éstos registran la matrícula y hacen el cargo correspondiente a la cuenta bancaria asociada. La suscripción a este servicio ya se puede realizar online en portugaltolls.com antes del viaje y es válida durante treinta días.

Esta medida responde a un antiguo reclamo del sector turístico del país luso, que tiene en el mercado español en general y en el gallego en particular uno de sus potenciales visitantes. Si bien esta posibilidad de pago online ya está disponible desde la semana pasada, solo es válido en aquellos viales con peaje electrónico (A22, A23, A24, A25, A27, A28, A33). "La identificación electrónica del vehículo es realizada en el momento del paso en el punto de cobro, eliminando la barrera física de peaje lo que garantiza una mayor rapidez de circulación, la mejoría de la seguridad por carretera y la reducción de impactos ambientales a nivel de las emisiones de CO2 y ruido", recoge la web lusa.

¿Y qué pasa con las multas, entonces? ¿Puede un vehículo circular por autopista con cobro exclusivamente electrónico con dispositivo electrónico? "Si. En este caso, el cobro del peaje se realizará necesariamente a través de la imagen de la matrícula del vehículo, debiendo regularizarse en régimen de postpago en una oficina de CTT o en la red Payshop, o incluso por referencia de cajero automático, que puede obtenerse directamente en la web del CTT o vía SMS en el teléfono móvil, en el plazo de 15 días hábiles (Ordenanza 60/2022, de 25 de enero)", aclaran desde PortugalTolls, la página encargada de la información de los peajes en el país luso.

¿Se aplica multa si no pago el peaje? "Sí. El impago de la tarifa de peaje constituye una infracción administrativa prevista en la legislación en vigor sancionada con una multa. El importe de la multa es de 7,5 veces la tarifa del peaje, con un mínimo de 25 euros y un máximo correspondiente al cuádruple del importe mínimo de la multa, respetando los límites máximos previstos en el Régimen General de Infracciones Tributarias".

Por el contrario, en las autopistas de peaje convencional del país, es decir, con casetas de peaje a la entrada para recoger el ticket y a la salida para abonar el coste correspondiente al trayecto realizado, siguen manteniendo sus formas habituales de cobro: carril Vía Verde o "Telepeaje", que tiene validado el sistema nacional, cabinas automáticas y manuales.