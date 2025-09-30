El expresidente Zapatero, en Oviedo: un alegato a favor de las universidades públicas y su pelea "hasta el último aliento" por la acogida de inmigrantes

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendió este martes a las universidades públicas frente a "quienes quieren arrinconar la educación pública y favorecer la privada". Este enfrentamiento será, en su opinión, "un tema crucial en las próximas confrontaciones electorales" y el principal conflicto por el que no se alcanza un consenso nacional en torno a la educación. "Creo que hay que luchar por los consensos, que son saludables en democracia, pero en materia educativa la disputa está abierta", afirmó durante una ponencia en la Universidad de Oviedo a instancias de la organización Más Paz.

El socialista incidió en que "si algo engrandece lo público es la universidad pública" porque a través de la educación se pueden cambiar los valores de un país. "Lo hemos visto en el trumpismo. El ataque fundamental ha sido a las universidades", apuntó. Por tanto, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que haya un acuerdo educativo mayoritario a corto plazo, pero no descartó avances igual de importantes. Por ejemplo, la elaboración de una ley básica de educación inclusiva.

A su juicio, "la única manera" de ganar el debate cultural del progreso, de un sistema que esté orgulloso de sus universidades y de sus universitarios, y no cuestionándolos, es, "sin lugar a dudas, elevar el discurso". "La mejor manera de ganar las ideas a tus adversarios es no pareciéndote a él. Sobre todo cuando tus ideas las ves sustentadas en la racionalidad, en la sensibilidad y en los valores", aconsejó.

Insistió en que los derechos humanos son "una gran conquista histórica" y reconoció que se "escandaliza" cuando escucha al presidente de Argentina, Javier Milei, "al que no le va muy bien", decir que no hay derechos.

Los discursos reaccionarios, con origen en Estados Unidos

En este punto, Zapatero analizó la recuperación de los discursos reaccionarios que se ha venido produciendo en los últimos años y que, en su opinión, tiene su epicentro en Estados Unidos. Un país que "no sabe administrar que en estos últimos cinco años han nacido más niños no blancos que blancos" y que ha entrado en "una especie de crisis del blanco colono heterosexual que piensa que va a perder su país". Se trata, apuntó, de "un cambio histórico" que deberá llevar a un gran debate entre la sociedad americana.

Aunque el expresidente no entró a valorar específicamente las políticas trumpistas sí que dejó claro que "la xenofobia y el racismo son lo peor de la historia, lo peor de la condición humana". Y lanzó un mensaje contundente: "Combatiré hasta mi último aliento para vivir en un país que acoge, respeta, valora y que reconoce a esos trabajadores de África o de Latinoamérica que vienen a España y hacen los trabajos que la mayoría de españoles no hacen. Quiero vivir en un país que les reconozca, les acoja y se lo agradezca".

La "huella" del "genocidio" de Gaza

Zapatero también respondió ante las preguntas de los asistentes que el "genocidio" en Gaza, reconoció que es el "acontecimiento que más le conmueve" y el que "más le está afectando personalmente" y ha pronosticado que dejará una "gran huella en la humanidad", una "cruda realidad" y un "dilema profundo"

Asistentes al acto. / Ángel González / LNE

Aunque donde de verdad incidió Zapatero a lo largo de toda su intervención fue en la importancia de lograr una inclusión y una igualdad plena. Defendió que hay que adaptar la mirada social para que las personas con discapacidad tengan su máximo desarrollo y animó a estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, porque "la inteligencia artificial está abriendo cambios impensables hace diez años". Hablo también de feminismo y compartió con los presentes, que abarrotaron el salón de actos de la facultad de Formación del Profesorado, que el día que se proclamó como feminista fue el "más lúcido" de su vida. Ese, "y el día que me enamoré de Sonsoles".

Resistir y avanzar

La ponencia contó en su clausura con el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien incidió en que ante la involución "hay que resistir y generar alianzas y diálogo con los demócratas que no piensan como nosotros, que pueden ser de otra ideología distinta. Y tenemos que ser capaces de construir eso". Aunque no es suficiente, sino que hay que "avanzar y meterle una marcha más a los derechos", algo que ha asegurado es lo que está haciendo el Gobierno asturiano que preside.

En la inauguración había estado Gimena Llamedo, quien destacó su legado como presidente y afirmó que "cuando escucho como en el parlamento asturiano nos acusan de lobotomizar a los profesores o hacer chochocharlas pienso en usted, y en que tenemos que trabajar más y con más convicción".