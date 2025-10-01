El alemán Jan Stuhler, experto en economía laboral, Premio Banco Sabadell, que se entregará en Oviedo

El alemán Jan Stuhler (42 años), catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido reconocido con el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica por sus investigaciones en economía laboral y economía pública, con un enfoque particular en la movilidad intergeneracional, según ha informado este miércoles la entidad financiera. El premio se entregará el próximo día 7 en Oviedo con la presencia del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.

El jurado de esta edición, presidido por Teresa Garcia-Milà, directora de la Barcelona School of Economics, ha destacado el trabajo de Stuhler, que a su juicio “ofrece un análisis detallado de los mecanismos a través de los cuales se transmite la desigualdad a lo largo de varias generaciones, subrayando el papel fundamental de la educación, el entorno familiar y la estructura del mercado laboral.” García-Milà también ha puesto de relieve su estudio en profundidad de “la integración de las personas migrantes en el mercado de trabajo y las implicaciones económicas derivadas de los cambios demográficos.”

Según el jurado del Premio, las contribuiciones de Stuhler constituyen "una referencia clave para comprender los procesos de reproducción de la desigualdad y para orientar el diseño de políticas públicas orientadas a promover una mayor igualdad de oportunidades".

Además, Stuhler también analiza el efecto de la inmigración en los mercados laborales: “Aunque la inmigración sigue siendo una cuestión central de política pública, sus implicaciones en el mercado laboral aún no se comprenden del todo. Estos efectos están relacionados con cuestiones más amplias sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y su respuesta ante 'shocks' económicos. Nuestra investigación busca mejorar la validez de las estimaciones causales sobre el impacto de la inmigración y ofrecer una visión más completa de cómo los mercados laborales se ajustan frente a los cambios demográficos e institucionales”, explica el galardonado.

Stuhler estudió Economía en la Universidad de Bonn y en la University College London, donde obtuvo su doctorado en 2014. Posteriormente se incorporó a la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo la titularidad en 2017 y fue ascendido a catedrático en 2024. Ha sido investigador y profesor visitantes en centros de prestigio como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

El trabajo de Stuhler ha sido publicado en revistas académicas como el Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy y Review of Economic Studies. Actualmente es co-editor de Labour Economics, la revista de la European Association of Labour Economists.

El jurado

El jurado del Premio está presidido por Teresa Garcia-Milà e integrado por Javier Andrés, Antonio Cabrales, Bruno Cassiman, Natalia Fabra, Nagore Iriberri, Núria Mas, Diego Puga y Marta Reynal-Querol.