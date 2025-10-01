La alimentación en los mil primeros días de vida, clave de un envejecimiento cerebral saludable

Si quieres mejorar tu salud mental, esmérate en cuidar tu alimentación. Y cuanto antes empieces mejor. Así lo han subrayado los cuatro expertos que esta tarde han participado en el Encuentro de Nutrición y Cognición, celebrado en Gijón y organizado por Fundación Alimerka.

Los especialistas hicieron hincapié en la relevancia del denominado “eje cerebro-intestino” y reseñaron la importancia crucial de “los 1.000 primeros días de vida” de las personas, esa fase de la existencia en la que se configura la microbiota (conjunto de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que habitan el intestino humano) y en la que puede recibirse un alimento tan singular como la leche materna.

“La evidencia creciente indica que una dieta saludable no sólo previene el deterioro cognitivo, sino que también mejora el rendimiento mental en individuos sanos”, destacó Ana María López Sobaler, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, quien añadió que, en consecuencia, “la dieta no solo nutre el cuerpo, sino que constituye un pilar esencial en la nutrición del cerebro y en la configuración de nuestra mente”.

Los ponentes hicieron hincapié en que lo que comemos, y también las bacterias que habitan nuestro intestino, influyen de manera más o menos directa en cómo nos sentimos, como pensamos, como recordamos…

Esta conexión del cerebro con la microbiota intestinal constituye “un campo de investigación emergente”, indicó Silvia Arboleya Montes, investigadora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA). El desarrollo cognitivo infantil es “un proceso altamente dependiente de factores nutricionales, especialmente durante los primeros años de vida”, precisó Silvia Arboleya. En esa fase incial, el cerebro presenta una elevada plasticidad y una rápida tasa de crecimiento, “lo que lo hace particularmente sensible a deficiencias o excesos nutricionales”.

En las Cocinas de la Universidad Laboral

Los cuatro ponentes de la jornada organizada por la Fundación Alimerka forman parte de los grupos de investigación galardonados en distintas ediciones de los Premios Luis Noé Fernández, otorgados con periodicidad anual por la citada institución.

En el encuentro de ayer, que tuvo como escenario las Cocinas de la Universidad Laboral, cada ponente pronunció una conferencia y además, respondió a preguntas del público (en su mayor parte profesionales sanitarios), de dos periodistas especializados en información sanitaria (Pablo Álvarez, de LA NUEVA ESPAÑA, y Laura Mayordomo, de “El Comercio”), del profesor de Filosofía Eduardo Infante y de la farmacéutica y nutricionista Teté Cachafeiro.

Héctor Vázquez Lorente, investigador de la Universidad Rovira i Virgili, de Cataluña, aseveró que la relación entre nutrición y salud cerebral “está atrayendo cada vez más atención entre la comunidad científica, especialmente porque el deterioro cognitivo es ya un problema de salud pública global”. El profesor Vázquez explicó el proyecto de investigación Predimed-Plus, que ha venido a refrendar que la Dieta Mediterránea “promueve un entorno antiinflamatorio, regula el metabolismo de la glucosa, mejora la función vascular y reduce el riesgo de enfermedades que afectan negativamente al cerebro”.

Gregorio Varela, profesor de la Universidad CEU San Pablo, expuso los trabajos de su grupo sobre tres vitaminas del grupo B: ácido fólico, vitamina B12, y vitamina B6. La deficiencia de estos nutrientes contribuye a generar un aumento en los niveles de homocisteína en la sangre, “lo que repercute negativamente en la salud cerebral y la función cognitiva”.

El profesor Varela señaló que una dieta vegana “puede aportar casi todos los nutrientes, pero no la vitamina B12, salvo que esté muy bien diseñada”. Con relación a los suplementos vitamínicos, muy en auge, recomendó “sentido común” y realizar “muchos estudios e investigaciones multidisciplinares”.