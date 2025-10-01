El PSOE admite que habrá que explorar "otras fórmulas" para bonificar el peaje del Huerna si no hay Presupuestos Generales

El PSOE reconoce que si no hay presupuestos generales podrán buscarse otras vías para financiar la bonificación total del peaje del Huerna, en tanto el Ministerio no lo suprima. No obstante, el hecho de que el presidente Barbón haya vinculado la bonificación a la aprobación de las cuentas del Estado ha ocasionado la reacción del resto de partidos. El PP cree que los socialistas "preparan un relato" para "no hacer nada" sobre el peaje y Foro Asturias ha reclamado explícitamente: "Que no nos tomen por tontos".

Dolores Carcedo (PSOE): “Si no hay presupuestos, habrá que ver qué mecanismos puede haber”

La portavoz parlamentaria del PSOE, Dolores Carcedo, ha defendido que Asturias ha sido clara en su reivindicación de suprimir el peaje y calificó la situación de “injusta”. A su juicio, el dictamen que cuestiona la legalidad de la prórroga de la concesión “marca un escenario diferente”, ya que “nos da más legitimidad jurídica” para reclamar. Carcedo ha recordado que el Ministerio de Transportes ya conocía la posición asturiana y ha subrayado que la movilización conjunta de agentes sociales y económicos supone una “voz fuerte que lleva muchos años reclamando lo mismo”.

Respecto a las vías de financiación, la diputada ha reconocido que el futuro es incierto: “Se pide la supresión y, en tanto, una bonificación, que debe recogerse anualmente en un presupuesto. Veremos cómo se articula, porque aún no no sabemos si va a haber Presupuestos Generales del Estado. Lo que está sobre la mesa es nuestra reivindicación clara: la supresión del peaje y una bonificación del 100% mientras no se tome esa decisión. Si no hay Presupuestos vamos a ver qué mecanismos puede haber".

Beatriz Polledo (PP): “El PSOE construye un relato para que no se elimine el peaje”

La portavoz popular, Beatriz Polledo, ha sido especialmente crítica con la estrategia del Gobierno del Principado. A su juicio, hay señales que apuntan a que se está preparando un “relato” para justificar que no se elimine el peaje.

“Ya hay excusas que apuntan a la construcción de un relato para acabar como siempre con los temas que dependen de Madrid”, ha denunciado Polledo, que ha acusado a Adrián Barbón de realizar “sobreactuaciones” en Asturias mientras “una vez que pasan el Negrón callan y obedecen”.

La diputada popular también ha censurado las declaraciones del secretario de Estado de Transportes, que advirtió de que eliminar el peaje podría costar “miles de millones de euros” a los ciudadanos. “Es un mensaje impresentable”, dijo. Y ha añadido: “Cuando se trata de financiar singularmente a Cataluña nadie se pregunta de qué bolsillo sale ese dinero. Pero cuando se trata de Asturias, siempre se nos trata como ciudadanos de segunda”. Para Polledo, si el peaje del Huerna "estuviese en Cataluña o el País Vasco ya se habría eliminado.

Carolina López (Vox): “El PSOE debe plantarse en Moncloa"

Desde Vox, Carolina López, portavoz de la formación, ha sido tajante: “El peaje del Huerna lo tienen que eliminar porque es injusto. Nos abandonan en todo, pero somos los primeros en pagar”.

La diputada ha criticado que el PSOE “maree” con propuestas que pasan por Bruselas o por movilizaciones sociales, cuando, en su opinión, “lo que tienen que hacer es plantarse en Moncloa y pedir que se elimine de inmediato”.

Carolina López ha acusado al Gobierno de actuar únicamente cuando le conviene: “Lo hacen cuando les beneficia a ellos. Pero ahora lo que hay que hacer es cumplir con los asturianos”.

Xabel Vegas (IU-Convocatoria): “Ni un día más se debería pagar este peaje”

Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, a través de su portavoz Xabel Vegas, ha insistido en la necesidad de mantener la presión social y política contra el peaje. “Nuestro llamamiento es a que la manifestación lleve a la mayor gente posible y se hable con una sola voz. Hay que huir de cualquier tentación de protagonismo”, declaró.

Vegas ha recalcado que mientras el peaje siga vigente debe existir una bonificación del 100%: “No puede pagarse un peaje por una prórroga ilegal. Ni un día más deberían pagar ese peaje”.

Además, ha situado los Presupuestos Generales como escenario clave: “Es buen momento para que los grupos parlamentarios se retraten. En esos presupuestos tiene que aparecer la bonificación mientras no se elimine. Nuestro objetivo es la eliminación, pero mientras tanto hay que garantizarlo en cuentas públicas”.

Vegas ha advertido de que su formación usará “todas las vías parlamentarias, en Asturias, en Madrid y en Europa”, para lograr que no se perpetúe lo que calificó como “impuesto regresivo”.

Adrián Pumares (Foro): “Barbón quiere liderar una movilización tras haber perdido un año”

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado lo que calificó como “sobreactuación” del presidente Barbón. Recordó que ya el año pasado se debatieron iniciativas en la Junta sobre la supresión del peaje y que se instó al Gobierno a elaborar un informe jurídico y económico.

“Hace más de un año que se debía actuar, y no fue hasta el otro día que Barbón dijo que había despertado. El año que perdió hasta ahora no puede querer compensarlo liderando una movilización en la que él no está”, ha dicho Pumares.

El diputado ha destacado que los grupos de la oposición están mostrando “bastante responsabilidad” y rechazó que se les tome “por tontos” en un “juego” entre el PSOE de Asturias y el de Madrid. “Que no nos engañen, no hablen de lo que pasó hace 25 años. Encabezar manifestaciones tras no hacer nada en un año sobra y debe indignar”, ha zanjado.

Covadonga Tomé: “La bonificación ligada a los presupuestos es un subterfugio”

La diputada Covadonga Tomé ha denunciado que se está produciendo es “una carrera loca y absurda”. A su juicio, lo único que cabe es la supresión del peaje, y cualquier bonificación debe adoptarse “a la mayor brevedad”.

“Ligar la bonificación a los Presupuestos, sabiendo que probablemente no se consigan, es un subterfugio de Barbón para hablar del peaje en términos que no son los adecuados. Hay que fijarse un objetivo, que es la supresión, que debería haberse perseguido desde hace mucho tiempo”, ha afirmado.

Tomé también ha replicado al PP, que había comparado la situación con Cataluña: “El PP tendría que explicar por qué pagamos este peaje si fueron ellos quienes hicieron posible que se prorrogase”.